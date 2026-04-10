Ніжний великодній сирник з маком та цукатами: готуємо велику порцію задоволення
Великодній сирник – це справжня феєрія святкового смаку. Над ним потрібно трішки почаклувати, але результат точно вартує кожної витраченої хвилини.
Сирник – це завжди вдала ідея для пишного свята. На Великдень варто спробувати рецепт з цукатами і ви отримаєте насолоду у кожному шматочку, розповідають "Кулінарні рецепти".
Як приготувати великодній пляцок?
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
сирник:
– 1 кілограм домашнього сиру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 5 яєць;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 40 грамів ванільного пудингу або крохмалю;
– 30 грамів манки;
– 100 грамів сухого маку;
– 100 грамів цукатів;
– 50 грамів родзинок;
– цедра лимона або апельсина;
шоколадна помадка;
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 3 столові ложки олії;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Спочатку залийте мак окропом на пів години, після чого ретельно відцідіть зайву рідину та перетріть його до стану густої пасти.
- Основу готують із домашнього сиру, який слід збити блендером до кремової текстури, додавши розтоплене масло, жовтки, манку, цукор, ваніль та крохмаль.
- Третину отриманої сирної суміші з’єднайте з підготовленим маком і викладіть першим шаром у застелену пергаментом форму розміром 20 на 25 сантиметрів.
- У частину сиру, що залишилася, вмішайте родзинки, цукати та ароматну цедру, а потім обережно введіть збиті до стійких піків білки з дрібкою солі.
- Рівномірно розподіліть цю повітряну масу поверх макового шару та випікайте сирник при 180 градусів упродовж години.
- Готовий виріб потрібно повністю остудити у формі, покрити глазур’ю з розтопленого шоколаду з маслом та олією, а потім витримати в холодильнику щонайменше 8 – 10 годин для ідеальної стабілізації структури.
Які секрети стануть у пригоді?
Сирник не любить поспіху. Після випікання важливо дати йому добре вистигнути, розповідає Akademia Smaku.
Мак краще перемолоти двічі, щоб смак був більш насиченим. А якщо вам подобається ароматний десерт, то варто обирати апельсинові цукати.
