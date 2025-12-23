Ці дрібні помилки допускають усі: як не зіпсувати різдвяну кутю

Приготування куті – це особливий ритуал, в якого є свої секрети та правила. Їх варто дотримуватися, щоб не зіпсувати собі свято.

Приготування куті здається простим процесом, однак саме тому часто трапляються прикрі помилки. Як їх уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на "Ого!".

До теми Салати на Різдво, які готують за 5 – 10 хвилин: три швидкі варіанти

Які помилки зіпсують кутю?

Неправильне приготування зерна

Перед варінням зерно треба замочити на ніч. Варити потрібно на повільному вогні та слідкувати, щоб зерно було мʼяким, але тримало форму.

Завчасне додавання меду та маку

Запамʼятайте: усі інгредієнти потрібно змішувати лише перед подачею. В іншому випадку кутя може вийти надто вогкою, а то й узагалі скиснути.

Головна страва Різдва / Фото Kokl

Ні грама солі

Здавалося б, кутя – солодка страва, тож навіщо їй сіль. Однак це поширена помилка, яка часто псує результат. Дрібка солі потрібна у будь-якому випадку: вона збалансує смак та підкреслить насиченість солодких інгредієнтів.

Мед без рідини

Густий мед варто розвести в узварі або рідині. Навіть якщо ви готуєте салатну версію куті, вона не повинна бути надто густою.

Як підготувати мак для куті?

Мак потрібно обовʼязково замочити та проварити в окропі. Так ви позбавите його гіркоти, яка може зіпсувати страву, розповідає Shuba.

Після цього потрібно добре зцідити мак, інакше він не розітреться. Розітріть його макогоном або блендером до "білого" стану – і ваша кутя буде ідеальною.

Що приготувати на Різдво?