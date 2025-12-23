Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Ці дрібні помилки допускають усі: як не зіпсувати різдвяну кутю
23 грудня, 21:00
2

Ці дрібні помилки допускають усі: як не зіпсувати різдвяну кутю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Зерно для куті потрібно замочувати на ніч і варити на повільному вогні, щоб воно було м'яким, але тримало форму.
  • Інгредієнти куті, такі як мед і мак, слід змішувати лише перед подачею, а мак потрібно замочити і проварити для усунення гіркоти.

Приготування куті – це особливий ритуал, в якого є свої секрети та правила. Їх варто дотримуватися, щоб не зіпсувати собі свято.

Приготування куті здається простим процесом, однак саме тому часто трапляються прикрі помилки. Як їх уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на "Ого!". 

До теми Салати на Різдво, які готують за 5 – 10 хвилин: три швидкі варіанти

Які помилки зіпсують кутю? 

  • Неправильне приготування зерна

Перед варінням зерно треба замочити на ніч. Варити потрібно на повільному вогні та слідкувати, щоб зерно було мʼяким, але тримало форму. 

  • Завчасне додавання меду та маку 

Запамʼятайте: усі інгредієнти потрібно змішувати лише перед подачею. В іншому випадку кутя може вийти надто вогкою, а то й узагалі скиснути. 

Головна страва Різдва / Фото Kokl

  • Ні грама солі 

Здавалося б, кутя – солодка страва, тож навіщо їй сіль. Однак це поширена помилка, яка часто псує результат. Дрібка солі потрібна у будь-якому випадку: вона збалансує смак та підкреслить насиченість солодких інгредієнтів. 

  • Мед без рідини

Густий мед варто розвести в узварі або рідині. Навіть якщо ви готуєте салатну версію куті, вона не повинна бути надто густою. 

Як підготувати мак для куті? 

Мак потрібно обовʼязково замочити та проварити в окропі. Так ви позбавите його гіркоти, яка може зіпсувати страву, розповідає Shuba

Після цього потрібно добре зцідити мак, інакше він не розітреться. Розітріть його макогоном або блендером до "білого" стану – і ваша кутя буде ідеальною. 

Що приготувати на Різдво? 