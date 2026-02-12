Укр Рус
12 лютого, 11:36
Як перевірити якість ковбаси: ви тепер завжди купуватимете лише найкращий продукт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Перевірити якість ковбаси можна зігнувши шматочок: натуральна ковбаса не трісне, а перенасичена добавками - кришитиметься.
  • Для перевірки якості можна занурити ковбасу в окріп: якісний продукт трохи змінить колір, а низькосортний почне втрачати форму.

Ковбаса – це продукт щоденного вжитку, який завжди є у нашому холодильнику. Саме тому варто буде завжди впевненими у її якості.

Зазвичай ми довіряємо виробникам та сподіваємося, що вони піклуються про своїх споживачів. Абе варто звернути увагу на кілька параметрів, щоб точно впевнитися у високій якості продукту, наголошує Pysznosci

На що звертати увагу при купівлі ковбаси? 

Найбільший надмірна кількість крохмалю, який додають для ваги. Перевірити його наявність можна звичайним тестом: спробуйте скласти шматочок ковбаси навпіл. Натуральний продукт залишиться цілим і просто зігнеться завдяки пружності м'ясних волокон, тоді як перенасичений добавками виріб почне тріскатися або кришитися. 

Якість ковбаси дуже легко перевірити / Фото Freepik

Наступним кроком стане перевірка щільності: занурте шматочок у воду. Справжнє м'ясо одразу опуститься на дно, а от соєвий сурогат триматиметься на поверхні.

Ще один показовий експеримент можна провести за допомогою окропу. Хороша варена ковбаса після занурення в гарячу воду лише трохи змінить відтінок на світліший, тоді як низькосортний продукт почне стрімко втрачати форму, розварюватися або навіть забарвлювати рідину. 

Як перевірити справжність кольору продукту? 

А в цьому випадку допоможе спирт або горілка. Залиште в них скибочку ковбаси на 10 хвилин, радить портал Smakosze

Якщо рідина набуде рожевого відтінку, то в продукт точно додавали штучні барвники, адже у якісного виробу спирт залишиться кришталево прозорим. 

А як щодо прянощів? 

У ковбасу часто додають трави та прянощі, щоб посилити смак та запах. Однак якщо запах нажто виразний – це повинно насторожувати. 

Це популярна хитрість, коли сировина вже не надто свіжа або використовується чимало замінників. В цьому випадку краще розглянути іншу продукцію.

