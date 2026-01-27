Укр Рус
27 січня, 19:26
Продавці мовчать, що сало можна перевірити дотиком: секрет, знати який треба всім

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Якісне сало має бути пружним, не холодним, без слизу і вологим при дотику.
  • Сало жовтуватого або сірого кольору свідчить про його старість і неякісність.

Сало – це той продукт, від якого завжди очікуєш найвищих вражень. Якщо знати один секрет, то ви завжди будете отримувати саме такий результат.

Щоб вибрати якісний шматок сала, вам не потрібно його розрізати – можна обійтися навіть без дегустації! Про який спосіб не поспішають розповідати продавці – розповідає портал Pysznosci.

Як перевірити сало на дотик? 

Легенько доторкніться до сала на кілька секунд. Хороше сало при цьому відчувається як пружне, не холодне, без слизу і вологе. 

Дотик – чудовий спосіб перевірити сало / Фото Freepik 

Якщо якість продукту сумнівна, то він або не продавлюється, або навпаки – надто мʼякий та пливе. 

Яке сало не можна купувати? 

Один з головних показників свіжості сала – колір. Він повинен бути білим, можливий рожевий відтінок, розповідає Haps

Якщо в сала жовтуватий або сірий колір – не купуйте його у жодному випадку. Це явна ознака того, що воно почало окислюватися. 

