Продавці мовчать, що сало можна перевірити дотиком: секрет, знати який треба всім

Сало – це той продукт, від якого завжди очікуєш найвищих вражень. Якщо знати один секрет, то ви завжди будете отримувати саме такий результат.

Щоб вибрати якісний шматок сала, вам не потрібно його розрізати – можна обійтися навіть без дегустації! Про який спосіб не поспішають розповідати продавці – розповідає портал Pysznosci.

Буде цікаво Не смажте яйця як у минулому столітті: як це роблять зараз

Як перевірити сало на дотик?

Легенько доторкніться до сала на кілька секунд. Хороше сало при цьому відчувається як пружне, не холодне, без слизу і вологе.

Дотик – чудовий спосіб перевірити сало / Фото Freepik

Якщо якість продукту сумнівна, то він або не продавлюється, або навпаки – надто мʼякий та пливе.

Яке сало не можна купувати?

Один з головних показників свіжості сала – колір. Він повинен бути білим, можливий рожевий відтінок, розповідає Haps.

Якщо в сала жовтуватий або сірий колір – не купуйте його у жодному випадку. Це явна ознака того, що воно почало окислюватися.

Що смачного приготувати?