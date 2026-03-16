16 березня, 20:32
Через ці помилки деруни не вдаються: 5 важливих секретів приготування

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Деруни слід готувати, додаючи натерту цибулю до картоплі, щоб вона не темніла, а також залишати крохмаль з картоплі для кращої консистенції.
  • Температура сковорідки має бути помірною, щоб деруни не підгоряли зовні і не були сирими всередині, а для збереження хрусткості їх краще викладати на металеву решітку.

Може здатися, що деруни – це настільки проста страва, що тут майже неможливо помилитися. Насправді саме в дрібницях і ховається результат.

Через кілька звичних помилок картопляна маса темніє, а деруни вбирають забагато олії, інформує Дім Мулярових. Коли вони втрачають форму або швидко м’якнуть після смаження, потрібно знати, що робити. 

Як приготувати деруни? 

Починати варто не з картоплі, а з цибулі. Саме натерта цибуля допомагає картоплі довше не темніти. Якщо дотирати картоплю одразу до цибулевої маси, суміш збереже кращий колір і виглядатиме значно апетитніше.

Ще одна поширена помилка – одразу виливати рідину, яку зцідили з тертої картоплі. Робити цього не треба. Якщо залишити картопляний сік на кілька хвилин, на дні осяде крохмаль. Верхню рідину можна обережно злити, а густий осад повернути назад у картопляну масу. Саме цей природний картопляний крохмаль допомагає дерунам краще триматися купи. 

Не менш важливо не перевантажувати страву борошном. У добре приготовлених дерунах воно часто лише погіршує текстуру, робить її важчою і менш ніжною. Значно краще використовувати власний картопляний крохмаль, який уже є в масі. 

Велике значення має і температура сковорідки. Якщо вона занадто гаряча, деруни швидко підгорятимуть зовні, а всередині можуть залишатися сируватими. Якщо ж нагрів слабкий, вони почнуть активно вбирати олію і вийдуть надто жирними.

Найкраще працює помірно гаряча сковорідка, коли деруни поступово підрум’янюються і рівномірно просмажуються. Після смаження теж не варто робити те, до чого всі звикли. Якщо перекласти деруни на папір чи серветку, вони почнуть відпарюватися і швидко втратять свою хрусткість. Набагато краще викладати їх на металеву решітку. Тоді зайвий жир стече, а скоринка залишиться сухою і приємно хрусткою. Саме такі дрібниці і змінюють страву повністю. З

давалося б, інгредієнти ті самі, а результат уже зовсім інший – рум’яні, щільні, золотисті деруни, які не розлазяться на сковорідці й не перетворюються на м’яку масу вже за кілька хвилин. 

Як приготувати панські деруни? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 8 середніх картоплин; 
– 1 велику цибулину; 
– 1 цибулину для грибів; 
– 2 яйця; 
– 500 грамів грибів; 
– 350 мілілітрів вершків 15%; 
– 150 грамів сиру; 
– сметану; 
– кріп; – 2 зубчики часнику.

@yummy_food.pl Панські деруни ‍? - 8 середніх картоплин - 1 велика цибулина+ 1 до грибів - 2 яйця - 500 г грибів - 350 мл вершків 15 % - 150 г сиру - сметана, кріп, часник Картоплю натерти на середній терці, віджати від соку, натерти туди цибулину. Додати 2 яйця ,сіль, перемішати, смажити на середньому вогні деруни діаметром приблизно 8 см. Гриби підсмажити з цибулею до золотавої скоринки, додати вершки, проварити декілька хвилин до загустіння. Складаємо деруни - дерун-гриби -сир і т.д Запекти в духовій шафі 10 хв 180 град. Для соусу змішати сметану, додати 2 зубчика часника , кріп, сіль. Смачного)

Приготування: 

  1. Картоплю натріть на середній тертці й добре відіжміть від соку.
  2. Туди ж натріть цибулину, додайте яйця, сіль і все перемішайте.
  3. Смажте деруни на середньому вогні, формуючи їх діаметром приблизно 8 сантиметрів.
  4. Окремо гриби підсмажте разом із цибулею до золотавої скоринки, після чого влийте вершки й проваріть кілька хвилин, доки маса не стане густішою.
  5. Потім викладайте деруни шарами – дерун, гриби, сир і далі так само.
  6. Поставте страву в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.
  7. Для соусу змішайте сметану, додайте часник, кріп і сіль.

