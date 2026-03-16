Через ці помилки деруни не вдаються: 5 важливих секретів приготування

Може здатися, що деруни – це настільки проста страва, що тут майже неможливо помилитися. Насправді саме в дрібницях і ховається результат.

Через кілька звичних помилок картопляна маса темніє, а деруни вбирають забагато олії, інформує Дім Мулярових. Коли вони втрачають форму або швидко м’якнуть після смаження, потрібно знати, що робити.

Як приготувати деруни?

Починати варто не з картоплі, а з цибулі. Саме натерта цибуля допомагає картоплі довше не темніти. Якщо дотирати картоплю одразу до цибулевої маси, суміш збереже кращий колір і виглядатиме значно апетитніше.

Ще одна поширена помилка – одразу виливати рідину, яку зцідили з тертої картоплі. Робити цього не треба. Якщо залишити картопляний сік на кілька хвилин, на дні осяде крохмаль. Верхню рідину можна обережно злити, а густий осад повернути назад у картопляну масу. Саме цей природний картопляний крохмаль допомагає дерунам краще триматися купи.

Не менш важливо не перевантажувати страву борошном. У добре приготовлених дерунах воно часто лише погіршує текстуру, робить її важчою і менш ніжною. Значно краще використовувати власний картопляний крохмаль, який уже є в масі.

Велике значення має і температура сковорідки. Якщо вона занадто гаряча, деруни швидко підгорятимуть зовні, а всередині можуть залишатися сируватими. Якщо ж нагрів слабкий, вони почнуть активно вбирати олію і вийдуть надто жирними.

Найкраще працює помірно гаряча сковорідка, коли деруни поступово підрум’янюються і рівномірно просмажуються. Після смаження теж не варто робити те, до чого всі звикли. Якщо перекласти деруни на папір чи серветку, вони почнуть відпарюватися і швидко втратять свою хрусткість. Набагато краще викладати їх на металеву решітку. Тоді зайвий жир стече, а скоринка залишиться сухою і приємно хрусткою. Саме такі дрібниці і змінюють страву повністю. З

давалося б, інгредієнти ті самі, а результат уже зовсім інший – рум’яні, щільні, золотисті деруни, які не розлазяться на сковорідці й не перетворюються на м’яку масу вже за кілька хвилин.

Як приготувати панські деруни?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 8 середніх картоплин;

– 1 велику цибулину;

– 1 цибулину для грибів;

– 2 яйця;

– 500 грамів грибів;

– 350 мілілітрів вершків 15%;

– 150 грамів сиру;

– сметану;

– кріп; – 2 зубчики часнику.

Приготування:

Картоплю натріть на середній тертці й добре відіжміть від соку. Туди ж натріть цибулину, додайте яйця, сіль і все перемішайте. Смажте деруни на середньому вогні, формуючи їх діаметром приблизно 8 сантиметрів. Окремо гриби підсмажте разом із цибулею до золотавої скоринки, після чого влийте вершки й проваріть кілька хвилин, доки маса не стане густішою. Потім викладайте деруни шарами – дерун, гриби, сир і далі так само. Поставте страву в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Для соусу змішайте сметану, додайте часник, кріп і сіль.

