6 січня, 19:32
2

Торт "П’ятихвилинка" без випічки: приготуйте вже сьогодні

Юлія Турелик
Основні тези
  • Торт "П’ятихвилинка" - це десерт без випічки, який готується за 5 хвилин з доступних інгредієнтів.
  • Для приготування потрібно перемішати сир з іншими інгредієнтами, викласти шарами з печивом і охолодити протягом 2-3 годин.

Коли раптово хочеться домашнього десерту, а на випічку немає часу, то варто скористатися простим рецептом торта, який готується за 5 хвилин. Десерт без випічки вимагає мінімум зусиль, а інгредієнти є досить доступними.

Приготувати десерт можна за лічені хвилини, а результат здивує дорослих і малих, пише 24 Канал з посиланням на "Смачненьке". 

Як зробити торт "П’ятихвилинка?"

Зробити експрес-десерт досить просто. На приготування йде кілька хвилин, тож навіть не доведеться вдаватися до випічки. Потрібно лише зробити сирний крем та викласти торт шарами.

Інгредієнти:

  • 500 грамів квадратного печива;

  • 700 грамів кисломолочного сиру;

  • 250 грамів сметани;

  • 150 грамів цукру;

  • Ванільний цукор.

Спосіб приготування

Протріть сир через сито й перебийте блендером до кремової текстури. Додайте сметану, цукор та ванільний цукор й добре збийте до однорідності. На дно форми викладіть шар печива, а зверху – сирну масу. Повторюйте шари до того моменту, поки не закінчаться інгредієнти. Печиво має стати завершальним шаром.


Простий десерт, який готується за 5 хвилин / Фото Pinterest

Після основного приготування торт потрібно залишити на годину при кімнатній температурі й переставити у холодильник на 2 – 3 години. Десерт вийде дуже смачним, ніжним та легким. Він однаково добре смакуватиме до чаю чи кави.

Без випічки можна приготувати мандариновий тортик, пише йдеться в тіктоці top_havchik_cooking. Десерт  готується за допомогою савоярді, маскарпоне та мандаринового соку. Основні етапи приготування включають замочування печива в соку, нанесення крему та прикрашання часточками мандаринів і розмарином.

