Торт "П’ятихвилинка" без випічки: приготуйте вже сьогодні
- Торт "П’ятихвилинка" - це десерт без випічки, який готується за 5 хвилин з доступних інгредієнтів.
- Для приготування потрібно перемішати сир з іншими інгредієнтами, викласти шарами з печивом і охолодити протягом 2-3 годин.
Коли раптово хочеться домашнього десерту, а на випічку немає часу, то варто скористатися простим рецептом торта, який готується за 5 хвилин. Десерт без випічки вимагає мінімум зусиль, а інгредієнти є досить доступними.
Приготувати десерт можна за лічені хвилини, а результат здивує дорослих і малих, пише 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
Як зробити торт "П’ятихвилинка?"
Зробити експрес-десерт досить просто. На приготування йде кілька хвилин, тож навіть не доведеться вдаватися до випічки. Потрібно лише зробити сирний крем та викласти торт шарами.
Інгредієнти:
500 грамів квадратного печива;
700 грамів кисломолочного сиру;
250 грамів сметани;
150 грамів цукру;
Ванільний цукор.
Спосіб приготування
Протріть сир через сито й перебийте блендером до кремової текстури. Додайте сметану, цукор та ванільний цукор й добре збийте до однорідності. На дно форми викладіть шар печива, а зверху – сирну масу. Повторюйте шари до того моменту, поки не закінчаться інгредієнти. Печиво має стати завершальним шаром.
Простий десерт, який готується за 5 хвилин / Фото Pinterest
Після основного приготування торт потрібно залишити на годину при кімнатній температурі й переставити у холодильник на 2 – 3 години. Десерт вийде дуже смачним, ніжним та легким. Він однаково добре смакуватиме до чаю чи кави.
Без випічки можна приготувати мандариновий тортик, пише йдеться в тіктоці top_havchik_cooking. Десерт готується за допомогою савоярді, маскарпоне та мандаринового соку. Основні етапи приготування включають замочування печива в соку, нанесення крему та прикрашання часточками мандаринів і розмарином.
