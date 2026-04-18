Картопля у фользі на вугіллі: класичний рецепт і 5 смачних начинок
- Запечена картопля – ідеальний варіант для відпочинку на природі.
- Її смак можна прикрасити різними додатками, є рецепти на будь-який смак.
Картопля у фользі на мангалі часто зникає швидше, ніж м’ясо. Поки шашлик ще доходить, її вже розгортають просто біля вугілля – гарячу, м’яку, з парою всередині.
Найчастіше все починається з простого варіанту – сіль, масло і ложка просто в середині. Але варто додати сир, бекон чи крем-сир – і звичайна картопля вже сприймається як справжній шедевр!
Як приготувати картоплю на грилі з крем-сиром?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 великі картоплини;
– 2 сардельки;
– 100 грамів бекону;
– 150 грамів сиру моцарела;
– 2 столові ложки крем-сиру;
– 1 невеликий пучок кропу;
– сіль до смаку;
– 20 грамів вершкового масла за бажанням.
Приготування:
- Картоплю добре помийте, загорніть кожну окремо у фольгу й запікайте на вугіллі приблизно 1–1 година 20 хвилин, поки вона повністю не стане м’якою всередині.
- Для начинки наріжте сардельки, бекон, сир моцарела й кріп, додайте крем-сир та перемішайте. Готову картоплю розріжте навпіл, але не до кінця, щоб вона зберегла форму.
- Середину розімніть виделкою, посоліть і за бажанням додайте шматочки вершкового масла.
- Після цього викладіть начинку, зверху посипте ще невеликою кількістю сиру й поверніть на вугілля на кілька хвилин, щоб сир розплавився.
Як приготувати картоплю з солоним огірком?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 великі картоплини;
– 150 грамів балика;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 солоні огірки;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– 20 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Картоплю добре помийте, загорніть кожну окремо у фольгу й запікайте на вугіллі приблизно 1 годину, поки вона стане м’якою всередині.
- Тим часом для начинки наріжте балик, твердий сир і солоні огірки дрібними шматочками, додайте подрібнений часник, майонез і перемішайте.
- Готову гарячу картоплю розріжте вздовж, але не до кінця, щоб вона не втратила форму.
- Усередину покладіть трохи вершкового масла, злегка розімніть м’якуш виделкою, після чого викладіть підготовлену начинку й одразу подавайте.
Як запекти картоплю у фользі за класичним рецептом?
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 6 середніх картоплин;
– 30 грамів вершкового масла;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– кріп до смаку.
Приготування:
- Картоплю добре помийте, не очищаючи від шкірки, і загорніть кожну окремо у фольгу.
- Викладіть її на гаряче вугілля й запікайте приблизно 40 – 60 хвилин, періодично перевертаючи, щоб вона рівномірно пропеклася з усіх боків.
- Час приготування залежить від розміру картоплин і сили жару. Готовність перевірте ножем або шпажкою – картопля має легко проколюватися.
- Після цього обережно розгорніть фольгу, зробіть поздовжній розріз, покладіть усередину шматочок вершкового масла, посоліть, поперчіть і за бажанням посипте дрібно нарізаним кропом.
- Подавайте гарячою одразу після приготування.
Як запекти картоплю на вугіллі з часником?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 5 картоплин;
– 10 мілілітрів олії;
– сіль до смаку;
– спеції до смаку;
– 70 грамів твердого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 невеликий пучок кропу;
– 1 зубчик часнику;
– дрібка солі для начинки.
Приготування:
- Картоплю добре помийте, викладіть у форму або загорніть кожну окремо у фольгу, злегка збризніть олією, посоліть і додайте спеції.
- Після цього накрийте фольгою та запікайте на вугіллі або на жарі до повної готовності, поки картопля не стане м’якою всередині. Тим часом приготуйте начинку: натріть твердий сир, додайте вершкове масло, дрібно нарізаний кріп, пропущений через прес часник і дрібку солі.
- Усе добре перемішайте до однорідної маси.
- Готову гарячу картоплю обережно розріжте хрест-навхрест, але не до кінця, щоб вона зберегла форму. Акуратно розкрийте середину, наповніть підготовленою начинкою й поверніть на жар ще на кілька хвилин, щоб сир і масло повністю розтанули.
- Найкраще подавати таку картоплю одразу гарячою, поки вона ніжна й добре просочена начинкою.
Як приготувати картоплю у фользі з грибами?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 великих картоплин;
– 150 грамів твердого сиру;
– 200 грамів копченого курячого м’яса;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 150 грамів грибів;
– 2 столові ложки сметани або майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– спеції до смаку;
– 30 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Картоплю добре помийте, загорніть кожну окремо у фольгу й запікайте на вугіллі до повної готовності, поки вона не стане м’якою всередині.
- Тим часом приготуйте начинку: твердий сир натріть на тертці, копчене куряче м’ясо дрібно наріжте, цибулю обсмажте разом із грибами до м’якості й легкої золотистості.
- Після цього з’єднайте все в одній мисці, додайте сметану або майонез, подрібнений часник, сіль і спеції, добре перемішайте.
- Коли картопля буде готова, розріжте її зверху, трохи відкрийте середину, викладіть начинку, а зверху додайте маленький шматочок вершкового масла.
- Після цього поверніть картоплю на жар або потримайте ще близько 20 хвилин, щоб начинка добре прогрілася, а сир усередині став м’яким і тягучим.
Як запекти картоплю з салом?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 20 картоплин;
– 300 грамів сала;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 1 – 1,5 столової ложки солі;
– 2 чайні ложки паприки;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка сушеного кропу або сухих трав;
– 2 – 3 столові ложки олії.
Приготування:
- Спочатку приготуйте суміш для маринування: з’єднайте сіль, паприку, чорний мелений перець, сушений кріп або трави й олію, добре перемішайте.
- Картоплю очистіть, кожну розріжте навпіл і добре обваляйте в підготовлених спеціях. Залиште на кілька хвилин, щоб вона трохи просочилася ароматами.
- Часник наріжте пластинками, сало також наріжте тонкими шматочками. На одну половинку картоплі покладіть 2–3 пластинки часнику, зверху розмістіть шматочок сала й накрийте другою половинкою картоплі. Кожну підготовлену картоплину щільно загорніть у фольгу.
- Після цього викладіть на гаряче вугілля й запікайте приблизно 1 годину, періодично перевертаючи, щоб усе рівномірно пропеклося.
- Усередині картопля має стати м’якою, а сало – віддати свій ароматний сік.
