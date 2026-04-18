Картопля у фользі на вугіллі: класичний рецепт і 5 смачних начинок

Картопля у фользі на мангалі часто зникає швидше, ніж м’ясо. Поки шашлик ще доходить, її вже розгортають просто біля вугілля – гарячу, м’яку, з парою всередині.

Найчастіше все починається з простого варіанту – сіль, масло і ложка просто в середині. Але варто додати сир, бекон чи крем-сир – і звичайна картопля вже сприймається як справжній шедевр!

Як приготувати картоплю на грилі з крем-сиром?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 великі картоплини;

– 2 сардельки;

– 100 грамів бекону;

– 150 грамів сиру моцарела;

– 2 столові ложки крем-сиру;

– 1 невеликий пучок кропу;

– сіль до смаку;

– 20 грамів вершкового масла за бажанням.

Приготування:

Картоплю добре помийте, загорніть кожну окремо у фольгу й запікайте на вугіллі приблизно 1–1 година 20 хвилин, поки вона повністю не стане м’якою всередині. Для начинки наріжте сардельки, бекон, сир моцарела й кріп, додайте крем-сир та перемішайте. Готову картоплю розріжте навпіл, але не до кінця, щоб вона зберегла форму. Середину розімніть виделкою, посоліть і за бажанням додайте шматочки вершкового масла. Після цього викладіть начинку, зверху посипте ще невеликою кількістю сиру й поверніть на вугілля на кілька хвилин, щоб сир розплавився.

Як приготувати картоплю з солоним огірком?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 великі картоплини;

– 150 грамів балика;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 солоні огірки;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– 20 грамів вершкового масла.

Приготування:

Картоплю добре помийте, загорніть кожну окремо у фольгу й запікайте на вугіллі приблизно 1 годину, поки вона стане м’якою всередині. Тим часом для начинки наріжте балик, твердий сир і солоні огірки дрібними шматочками, додайте подрібнений часник, майонез і перемішайте. Готову гарячу картоплю розріжте вздовж, але не до кінця, щоб вона не втратила форму. Усередину покладіть трохи вершкового масла, злегка розімніть м’якуш виделкою, після чого викладіть підготовлену начинку й одразу подавайте.

Як запекти картоплю у фользі за класичним рецептом?

Час: 1 година

1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 середніх картоплин;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– кріп до смаку.

Приготування:

Картоплю добре помийте, не очищаючи від шкірки, і загорніть кожну окремо у фольгу. Викладіть її на гаряче вугілля й запікайте приблизно 40 – 60 хвилин, періодично перевертаючи, щоб вона рівномірно пропеклася з усіх боків. Час приготування залежить від розміру картоплин і сили жару. Готовність перевірте ножем або шпажкою – картопля має легко проколюватися. Після цього обережно розгорніть фольгу, зробіть поздовжній розріз, покладіть усередину шматочок вершкового масла, посоліть, поперчіть і за бажанням посипте дрібно нарізаним кропом. Подавайте гарячою одразу після приготування.

Як запекти картоплю на вугіллі з часником?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 10 мілілітрів олії;

– сіль до смаку;

– спеції до смаку;

– 70 грамів твердого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 невеликий пучок кропу;

– 1 зубчик часнику;

– дрібка солі для начинки.

Приготування:

Картоплю добре помийте, викладіть у форму або загорніть кожну окремо у фольгу, злегка збризніть олією, посоліть і додайте спеції. Після цього накрийте фольгою та запікайте на вугіллі або на жарі до повної готовності, поки картопля не стане м’якою всередині. Тим часом приготуйте начинку: натріть твердий сир, додайте вершкове масло, дрібно нарізаний кріп, пропущений через прес часник і дрібку солі. Усе добре перемішайте до однорідної маси. Готову гарячу картоплю обережно розріжте хрест-навхрест, але не до кінця, щоб вона зберегла форму. Акуратно розкрийте середину, наповніть підготовленою начинкою й поверніть на жар ще на кілька хвилин, щоб сир і масло повністю розтанули. Найкраще подавати таку картоплю одразу гарячою, поки вона ніжна й добре просочена начинкою.

Як приготувати картоплю у фользі з грибами?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 великих картоплин;

– 150 грамів твердого сиру;

– 200 грамів копченого курячого м’яса;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 150 грамів грибів;

– 2 столові ложки сметани або майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– спеції до смаку;

– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

Картоплю добре помийте, загорніть кожну окремо у фольгу й запікайте на вугіллі до повної готовності, поки вона не стане м’якою всередині. Тим часом приготуйте начинку: твердий сир натріть на тертці, копчене куряче м’ясо дрібно наріжте, цибулю обсмажте разом із грибами до м’якості й легкої золотистості. Після цього з’єднайте все в одній мисці, додайте сметану або майонез, подрібнений часник, сіль і спеції, добре перемішайте. Коли картопля буде готова, розріжте її зверху, трохи відкрийте середину, викладіть начинку, а зверху додайте маленький шматочок вершкового масла. Після цього поверніть картоплю на жар або потримайте ще близько 20 хвилин, щоб начинка добре прогрілася, а сир усередині став м’яким і тягучим.

#фудблогер #рецепти #україна ♬ оригинальный звук - KATALEIA @yuliaboblei Запечена картопля Ціна у Буковелі за 1 шт.250гривень може вже і дорожче. Беремо велику картоплю, добре миємо,так як картопля зі шкіркою запікатися буде то треба добре гарно помити.Беремо фольгу,і кожну картопельку загортаємо у фольгу.І кладемо в духовку випікатися на 200 градусів на 40хв.все залежить від вашої духовки. Начинка може бути різна. ️У мене начинка така ️Сир твердий натертий ️ М'ясо курки копчене(окорок) ️ Цибуля ріпчаста смажена з грибочками ️ Сметана 2ст.л або майонез. ️ Часник ️ сіль, спеції. Коли картопелька буде готова,розрізаємо ставимо зверху начинку, маленький кусочок масла , і в духовку на 20хв. Це дуже смачно, рекомендую вам зробити. #рецептиукраїнською

Як запекти картоплю з салом?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 20 картоплин;

– 300 грамів сала;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 1 – 1,5 столової ложки солі;

– 2 чайні ложки паприки;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка сушеного кропу або сухих трав;

– 2 – 3 столові ложки олії.

Приготування:

Спочатку приготуйте суміш для маринування: з’єднайте сіль, паприку, чорний мелений перець, сушений кріп або трави й олію, добре перемішайте. Картоплю очистіть, кожну розріжте навпіл і добре обваляйте в підготовлених спеціях. Залиште на кілька хвилин, щоб вона трохи просочилася ароматами. Часник наріжте пластинками, сало також наріжте тонкими шматочками. На одну половинку картоплі покладіть 2–3 пластинки часнику, зверху розмістіть шматочок сала й накрийте другою половинкою картоплі. Кожну підготовлену картоплину щільно загорніть у фольгу. Після цього викладіть на гаряче вугілля й запікайте приблизно 1 годину, періодично перевертаючи, щоб усе рівномірно пропеклося. Усередині картопля має стати м’якою, а сало – віддати свій ароматний сік.

