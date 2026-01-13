Укр Рус
13 січня, 18:41
2

Варені яйця почистяться за секунду: який спосіб працює в рази краще за сіль

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для легкого чищення варених яєць перед варінням їх слід легенько постукати ложкою по тупому кінцю, щоб відокремити мембрану від шкаралупи.
  • Після варіння яйця слід починати чистити саме з місця, де відбулося стукання, що дозволить зняти шкаралупу великими шматками.

Почистити варені яйця – невелика морока, але інколи вона може забирати багато часу. Однак варто використати один секрет – і весь процес триватиме максимум кілька секунд.

Усі знають, що варити яйця потрібно у добре підсоленій воді, щоб чистити їх було легше. Який інгредієнт працює в рази ефективніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze

Як легко почистити варені яйця? 

Вам не потрібно додаткових інгредієнтів або складних маніпуляцій. Цілком достатньо лише ложки. 

Беремо яйце і акуратно стукаємо по ньому широким кінцем ложки. Стукаємо акуратно, але впевнено, поки не почуємо дзвінкий тріск. 

Секрет, який стане у пригоді / Фото Pixabay

Після цього варимо яйця у звичний спосіб – і їх чищення займатиме секунди! Справа у тому, що тріск сигналізує про від шкаралупи відокремилася внутрішня мембрана – саме вона прилипає до білка та створює труднощі при чищенні яєць. 

Як перевірити свіжість яєць? 

Візьміть склянку води та опустіть в неї яйце. Якщо воно одразу пішло на дно – можна не турбуватися про свіжість, підказує Haps

Якщо воно зупинилося на половині стакана, його ще можна вживати. А якщо яйце піднялося на поверхню – їсти його не можна у жодному випадку. 

