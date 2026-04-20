Вам більше ніколи не захочеться смажити рибу: французький рецепт на 5 хвилин
20 квітня, 16:25
Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Французький рецепт риби дозволяє приготувати страву за 30 хвилин без тривалого стояння біля плити.
  • Основні інгредієнти: 400 грамів риби, сметана, гірчиця, соєвий соус, сир, цибуля, морква, сіль і перець.

Смажена риба – це та страва, від якої ніхто й ніколи не відмовиться. Але якщо ви не хочете довго стояти біля плити, то можна піти значно простішим шляхом!

Смажена риба – це дуже смачно, але потрібно трішки постаратися та постояти біля плити. Якщо часу і сил втілити цей план у життя немає – варто скористатися французьким рецептом, яким поділився портал "Господинька"

Як приготувати риби по-французьки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 400 грамів філе риби;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– сіль та перець до смаку;
– 50 грамів сиру;
овочева подушка: 
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку. 

Чудова економія часу та зусиль / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Філе риби нарізаємо, рівномірно змащуємо олією.
  2. Змішуємо решту інгредієнтів та маринуємо рибу кілька хвилин.
  3. Моркву дрібно натираємо, цибулю нарізаємо дрібним кубиком та смажимо на пательні.
  4. Перекладаємо овочі у форму, викладаємо рибу, зверху затираємо сиром та випікаємо при 180 градусах 25 – 30 хвилин. 

Як купувати якісне філе риби? 

Обовʼязково звертайте увагу на його зовнішній вигляд та колір. М’ясо повинно бути пружним, вологим і блискучим, а не тьмяним чи обвітреним. Уникайте шматків із пожовклими краями або білуватим нальотом – це ознаки тривалого зберігання або багаторазового заморожування, підказує Akademia Smaku

Якщо філе продається в упаковці, стежте, щоб усередині не було зайвого льоду чи інею, адже це свідчить про порушення температурного режиму. При натисканні на м’якоть ямка має зникати миттєво – інакше до її свіжості є запитання. 

