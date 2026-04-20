Вам більше ніколи не захочеться смажити рибу: французький рецепт на 5 хвилин

Смажена риба – це та страва, від якої ніхто й ніколи не відмовиться. Але якщо ви не хочете довго стояти біля плити, то можна піти значно простішим шляхом!

Смажена риба – це дуже смачно, але потрібно трішки постаратися та постояти біля плити. Якщо часу і сил втілити цей план у життя немає – варто скористатися французьким рецептом, яким поділився портал "Господинька".

Читайте також Таку курячу печінку точно будуть їсти усі: рецепт з апельсиновим соусом

Як приготувати риби по-французьки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів філе риби;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– сіль та перець до смаку;

– 50 грамів сиру;

овочева подушка:

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку.

Чудова економія часу та зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Філе риби нарізаємо, рівномірно змащуємо олією. Змішуємо решту інгредієнтів та маринуємо рибу кілька хвилин. Моркву дрібно натираємо, цибулю нарізаємо дрібним кубиком та смажимо на пательні. Перекладаємо овочі у форму, викладаємо рибу, зверху затираємо сиром та випікаємо при 180 градусах 25 – 30 хвилин.

Як купувати якісне філе риби?

Обовʼязково звертайте увагу на його зовнішній вигляд та колір. М’ясо повинно бути пружним, вологим і блискучим, а не тьмяним чи обвітреним. Уникайте шматків із пожовклими краями або білуватим нальотом – це ознаки тривалого зберігання або багаторазового заморожування, підказує Akademia Smaku.

Якщо філе продається в упаковці, стежте, щоб усередині не було зайвого льоду чи інею, адже це свідчить про порушення температурного режиму. При натисканні на м’якоть ямка має зникати миттєво – інакше до її свіжості є запитання.

Що ще смачного приготувати?