Святкуємо Всесвітній день піци: 3 простих рецепти улюбленої страви
- День піци – чудова нагода поласувати улюбленою стравою.
- У цьому переліку ви знайдете піцу на будь-який смак.
Піца – знахідка італійської кухні, яка підкорила світ. В сучасному вигляді вона стала популярною у США, а тепер нею ласують по всіх куточках планети.
Головне у приготуванні піци – дотримуватися рецептури тіста. А от з начинкою можна експериментувати, адже тут все залежить тільки від фантазії, розповідає 24 Канал з посиланням на Food Festival.
Читайте також Салат "Графиня" перевершив "Шубу": салат з буряка, в який ви закохаєтесь
Як приготувати піцу Маргарита?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 1 пакет сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 300 мл теплої води;
начинка:
– 1/2 склянки томатного соусу;
– 200 грамів сиру Моцарелла;
– 1/2 склянки свіжого листя базиліка;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Так легко та смачно / Фото "Прості рецепти"
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, сіль, цукор і сухі дріжджі. Влийте оливкову олію та теплу воду, замісіть м’яке еластичне тісто.
- Вимішуйте руками близько 10 хвилин до гладкості.
- Сформуйте кулю, накрийте рушником і залиште підходити на 1 годину.
- Готове тісто поділіть на дві частини та розкачайте у тонкі круги.
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Викладіть тісто на деко, змастіть томатним соусом, залишаючи край без соусу.
- Додайте нарізану моцарелу, листя базиліка, посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією. Випікайте 12 – 15 хвилин до рум’яної скоринки.
Як приготувати піцу Карбонара?
Піца Карбонара – це поєднання улюблених смаків, яке зникає зі столу за лічені хвилини, розповідає портал Cookpad. А для економії часу краще купити готове тісто – воно доступне у будь-якому магазині. Або ж можна скористатися попереднім рецептом.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 основа для піци;
– 150 грамів Моцарели;
– 70 грамів Пармезану;
– 3 яйця;
– 125 грамів бекону;
– 3 столові ложки томатного соусу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– італійські трави, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Основу для піци викладіть на деко з пергаментом і злегка змастіть оливковою олією.
- Рівномірно розподіліть томатний соус, залишаючи невеликі бортики. Бекон наріжте шматочками й злегка обсмажте на сухій сковороді до рум’яності.
- Моцарелу нарвіть або наріжте, пармезан натріть на дрібній тертці. Викладіть на основу моцарелу та бекон, посипте італійськими травами, додайте сіль і перець.
- Поставте піцу в духовку та випікайте до майже готового стану й розплавленого сиру.
- Тим часом яйця злегка збийте виделкою з дрібкою солі та перцю.
- Дістаньте піцу з духовки, швидко полийте яєчною сумішшю, посипте пармезаном і поверніть у духовку ще на кілька хвилин.
- Готову піцу одразу подавайте гарячою.
Як приготувати піцу Пепероні?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 400 грамів борошна вищого гатунку;
– 1 стакан молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку;
начинка:
– 200 грамів сиру Моцарелла;
– 150 грамів твердого сиру;
– 100 грамів салямі Пепероні;
– 5 помідорів черрі;
– базилік;
– томатний соус;
– свіжий перець чилі.
Приготування:
- Змішайте тепле молоко зі свіжими дріжджами у глибокій мисці до однорідності.
- Додайте цукор і добре перемішайте, щоб він повністю розчинився.
- Поступово всипайте борошно, додайте сіль та олію й замісіть м’яке, еластичне тісто.
- Накрийте миску харчовою плівкою та залиште тісто відпочити приблизно на 30 хвилин.
- Готове тісто розділіть на дві частини – з одного замісу виходить дві основи для піци.
- Наріжте салямі тонкими скибками. Моцарелу та твердий сир натріть на тертці.
- Помідори чері розріжте навпіл, листя базиліку промийте й обсушіть.
- Розкачайте тісто, злегка припиліть борошном і викладіть на деко. Проколіть виделкою, змастіть томатним соусом і посипте моцарелою.
- Розкладіть салямі, додайте твердий сир, зверху викладіть чері та базилік, за бажанням притрусіть чилі.
- Випікайте піцу при 180 градусах близько 25 хвилин.
Що ще приготувати?
Спробуйте приготувати бограч вдома – він виходить наче щойно з вогню.
А ще вам точно сподобається фінський млинець – ідеальний вибір для смачного сніданку.