3 способи запекти яблука: насолоджуємося зимовим смаколиком на повну
- Запечені яблука – один з найкращих зимових смаколиків.
- Якщо додати трішки фантазії, то можна підібрати начинку на свій смак.
Запечені яблука – один з головних зимових десертів. Це не просто швидко й легко – це ще й надзвичайно смачно.
Запечені яблука – це смаколик, який знайомий усім з дитинства. Він легкий у приготуванні, а якщо експериментувати з начинкою, то його можна готувати хоч кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Сookpad.
Запечені яблука з горіхами
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 яблук;
– 100 – 200 грамів улюблених горіхів;
– 1 – 2 столові ложки меду.
Приготування:
- Помийте яблука, зі сторони хвостика акуратно зріжте "кришечки" й обережно виріжте серединки.
- Подрібніть горіхи в блендері (можна взяти асорті).
- Якщо яблука кислі, то додайте до горіхів мед і добре перемішайте.
- Наповніть горіховою начинкою серединки яблук, накрийте їх зрізаними кришечками та викладіть на деко для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте яблука 30 – 40 хвилин до м’якості та легкого зарум’янення.
Як запекти яблука з сиром?
Яблука з сиром – це чудовий перекус, який додасть сил та натхнення навіть після важкого дня. Їх можна приготувати за рецептом з TikTok viktoria_food0.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 яблук;
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– за бажанням можна додати сухофрукти (попередньо залити окропом).
Приготування:
- Верх яблук зрізаємо, серединку вичищаємо.
- Змішуємо сир з рештою інгредієнтів.
- Начиняємо яблука начинкою.
- Накриваємо шапочками та запікаємо приблизно 20 – 25 хвилин при 200 градусах.
Як запекти яблука з корицею та мигдалем?
Таке оригінальне поєднання для начинки сподобається навіть гурманам. Пропонуємо відтворити його за рецептом порталу "Банка спецій".
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– яблука;
– вершкове масло;
– родзинки;
– мигдаль;
– мед;
– кориця.
Приготування:
- Помийте яблука й добре обсушіть.
- Зріжте верхівку разом із плодоніжкою та акуратно видаліть серцевину.
- У середину кожного яблука покладіть шматочок вершкового масла, додайте родзинки та мигдаль.
- Зверху полийте медом і посипте корицею.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте яблука приблизно 20 хвилин.
- Дістаньте з духовки та дайте трохи охолонути перед подаванням.
