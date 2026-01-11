Укр Рус
11 січня, 18:35
3 способи запекти яблука: насолоджуємося зимовим смаколиком на повну

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Запечені яблука – один з найкращих зимових смаколиків.
  • Якщо додати трішки фантазії, то можна підібрати начинку на свій смак.

Запечені яблука – один з головних зимових десертів. Це не просто швидко й легко – це ще й надзвичайно смачно.

Запечені яблука – це смаколик, який знайомий усім з дитинства. Він легкий у приготуванні, а якщо експериментувати з начинкою, то його можна готувати хоч кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Сookpad

Запечені яблука з горіхами 

  • Час: 35 – 40 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти
– 5 яблук;
– 100 – 200 грамів улюблених горіхів;
– 1 – 2 столові ложки меду.

Легко і смачно / Фото Cookpad

Приготування

  1. Помийте яблука, зі сторони хвостика акуратно зріжте "кришечки" й обережно виріжте серединки.
  2. Подрібніть горіхи в блендері (можна взяти асорті).
  3. Якщо яблука кислі, то додайте до горіхів мед і добре перемішайте.
  4. Наповніть горіховою начинкою серединки яблук, накрийте їх зрізаними кришечками та викладіть на деко для випікання.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте яблука 30 – 40 хвилин до м’якості та легкого зарум’янення.

Як запекти яблука з сиром?

Яблука з сиром – це чудовий перекус, який додасть сил та натхнення навіть після важкого дня. Їх можна приготувати за рецептом з TikTok viktoria_food0.

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5 

Інгредієнти
– 5 яблук;
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
–  1 столова ложка цукру;
– за бажанням можна додати сухофрукти (попередньо залити окропом). 

Запікаємо смачні та ситні яблука: відео 

Приготування

  1. Верх яблук зрізаємо, серединку вичищаємо.
  2. Змішуємо сир з рештою інгредієнтів.
  3. Начиняємо яблука начинкою.
  4. Накриваємо шапочками та запікаємо приблизно 20 – 25 хвилин при 200 градусах. 

Як запекти яблука з корицею та мигдалем? 

Таке оригінальне поєднання для начинки сподобається навіть гурманам. Пропонуємо відтворити його за рецептом порталу "Банка спецій". 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– яблука;
– вершкове масло;
– родзинки;
– мигдаль;
– мед;
– кориця. 

Приготування

  1. Помийте яблука й добре обсушіть.
  2. Зріжте верхівку разом із плодоніжкою та акуратно видаліть серцевину.
  3. У середину кожного яблука покладіть шматочок вершкового масла, додайте родзинки та мигдаль.
  4. Зверху полийте медом і посипте корицею.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте яблука приблизно 20 хвилин.
  6. Дістаньте з духовки та дайте трохи охолонути перед подаванням.

