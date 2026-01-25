Улюблена страва Президента: чим відсвяткувати День народження Володимира Зеленського

Сьогодні, 25 січня, свій День народження святкує Президент України Володимир Зеленський. Святкове застілля – це завжди про мʼясо, особливо, коли воно в переліку улюблених страв іменинника.

Графік Президента такий насичений, що поласувати улюбленими стравами йому вдається далеко не завжди. Одна з його улюблених страв – мʼясо в тандирі, який варто відтворити за рецептом Kuchnia.

Читайте також Млинці "Три склянки" від суперфіналістки "МастерШеф": такими смачними ви їх ще не їли

Як приготувати улюблене мʼясо Президента?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– сіль та перець до смаку;

– копчена паприка.

Приготування:

Наріжте яловичину на порційні шматки завтовшки приблизно 2 – 2,5 сантиметри. Обсушіть м’ясо паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу. Натріть шматочки спеціями з усіх боків. Розігрійте тандир до 80 градусів і поставте в нього м’ясо. Через 8 – 10 хвилин переверніть стейки та готуйте ще близько 10 хвилин. Дістаньте м’ясо з тандира й обов’язково дайте йому "відпочити" щонайменше 15 хвилин, накривши кришкою.

Навіщо стейкам "відпочивати" після приготування?

Насправді час після приготування – один з ключових етапів приготування стейка. Саме в цей час у мʼясі перерозподіляються соки, завдяки чому кожен шматочок смакує просто незрівнянно, розповідає Smakosze.

Не накривайте стейк надто щільно. В ньому ще багато залишкової температури, тому скоринка може просто розмокнути.

Що смачного варто спробувати?