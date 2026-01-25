Улюблена страва Президента: чим відсвяткувати День народження Володимира Зеленського
- Володимир Зеленський святкує свій День народження 25 січня, його улюблена страва – м'ясо в тандирі.
- Для приготування м'яса потрібно 800 грамів яловичини, сіль, перець та копчена паприка.
Сьогодні, 25 січня, свій День народження святкує Президент України Володимир Зеленський. Святкове застілля – це завжди про мʼясо, особливо, коли воно в переліку улюблених страв іменинника.
Графік Президента такий насичений, що поласувати улюбленими стравами йому вдається далеко не завжди. Одна з його улюблених страв – мʼясо в тандирі, який варто відтворити за рецептом Kuchnia.
Як приготувати улюблене мʼясо Президента?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– сіль та перець до смаку;
– копчена паприка.
Приготування:
- Наріжте яловичину на порційні шматки завтовшки приблизно 2 – 2,5 сантиметри.
- Обсушіть м’ясо паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
- Натріть шматочки спеціями з усіх боків.
- Розігрійте тандир до 80 градусів і поставте в нього м’ясо.
- Через 8 – 10 хвилин переверніть стейки та готуйте ще близько 10 хвилин.
- Дістаньте м’ясо з тандира й обов’язково дайте йому "відпочити" щонайменше 15 хвилин, накривши кришкою.
Навіщо стейкам "відпочивати" після приготування?
Насправді час після приготування – один з ключових етапів приготування стейка. Саме в цей час у мʼясі перерозподіляються соки, завдяки чому кожен шматочок смакує просто незрівнянно, розповідає Smakosze.
Не накривайте стейк надто щільно. В ньому ще багато залишкової температури, тому скоринка може просто розмокнути.
