25 січня, 07:00
2

Улюблена страва Президента: чим відсвяткувати День народження Володимира Зеленського

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Володимир Зеленський святкує свій День народження 25 січня, його улюблена страва – м'ясо в тандирі.
  • Для приготування м'яса потрібно 800 грамів яловичини, сіль, перець та копчена паприка.

Сьогодні, 25 січня, свій День народження святкує Президент України Володимир Зеленський. Святкове застілля – це завжди про мʼясо, особливо, коли воно в переліку улюблених страв іменинника.

Графік Президента такий насичений, що поласувати улюбленими стравами йому вдається далеко не завжди. Одна з його улюблених страв – мʼясо в тандирі, який варто відтворити за рецептом Kuchnia

Як приготувати улюблене мʼясо Президента? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 800 грамів яловичини; 
– сіль та перець до смаку; 
– копчена паприка. 

Приготування

  1. Наріжте яловичину на порційні шматки завтовшки приблизно 2 – 2,5 сантиметри.
  2. Обсушіть м’ясо паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
  3. Натріть шматочки спеціями з усіх боків.
  4. Розігрійте тандир до 80 градусів і поставте в нього м’ясо.
  5. Через 8 – 10 хвилин переверніть стейки та готуйте ще близько 10 хвилин.
  6. Дістаньте м’ясо з тандира й обов’язково дайте йому "відпочити" щонайменше 15 хвилин, накривши кришкою. 

Навіщо стейкам "відпочивати" після приготування?

Насправді час після приготування – один з ключових етапів приготування стейка. Саме в цей час у мʼясі перерозподіляються соки, завдяки чому кожен шматочок смакує просто незрівнянно, розповідає Smakosze.

Не накривайте стейк надто щільно. В ньому ще багато залишкової температури, тому скоринка може просто розмокнути. 

