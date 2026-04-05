Що не можна класти у великодній кошик: на ці продукти діє строга заборона
- У великодній кошик не можна класти міцний алкоголь, кров'янку, матеріальні цінності, ножі та велику кількість фруктів.
- До кошика обов'язково мають входити паска, писанки, молочні вироби, м'ясні страви та хрін.
Наближається світле свято Воскресіння Христа, однією з усталених традицій є освячення кошика в церкві. Є страви, які слід обов'язково поставити до кошика, проте є продукти, що не можна приносити у церкву.
Великдень, або Світле Христове Воскресіння, є центральною подією всього літургійного року та найдавнішим християнським торжеством. Щоб підготовка до освячення пройшла згідно з канонами, важливо заздалегідь з'ясувати, які продукти є небажаними у святковому кошику, розповідає "Суспільне".
Які продукти не варто класти у великодній кошик?
Традиційно до церкви не дозволяється приносити будь-який міцний алкоголь. Хоча в окремих парафіях ставлення до кагору може бути лояльнішим, варто уточнити це питання безпосередньо у вашого священника.
Також під суворою забороною перебуває кров'янка. Категорично заборонено класти до кошика матеріальні цінності: ключі від оселі чи авто, грошові купюри, гаманці та ювелірні вироби.
Окрім того, у багатьох храмах не схвалюють наявність ножів або великої кількості фруктів, оскільки освячення має стосуватися насамперед продуктів, вживання яких було обмежене під час посту.
Вміст великоднього кошика
Головною окрасою великоднього кошика є паска, яка втілює тіло Христове та торжество життя, а поруч із нею обов'язково кладуть писанки чи крашанки як символ Гробу Господнього, у якому приховане вічне буття, розповідає "Терен".
Традиційний святковий набір також містить молочні вироби, зокрема домашній сир, масло або ніжну сирну паску, та різноманітні м’ясні страви, як-от запечену буженину, домашню ковбасу, копченості та сало.
Останнім важливим елементом є корінь хрону, що символізує незламну силу людського духу та витривалість перед випробуваннями.
