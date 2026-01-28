Укр Рус
28 січня, 11:09
2

Закуска з 90-х за кілька гривень: готуйте одразу велику порцію

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт закуски з 90-х включає солоні огірки, варені яйця, зелень та заправку з олії, бальзамічного оцту, часнику і гірчиці.
  • Це чудовий варіант для швидкого перекусу, який завжди варто мати у холодильнику.

Солоні огірочки смачні й у "соло", однак навіть цей смак можна вдосконалити. Трішки магії – і на вашому столі буде просто неймовірна закуска.

Рецепти з 90-х – це завжди про вміння створити просто дивовижну смакову гармонію з найпростіших інгредієнтів. Смачно та бюджетно – це поєднання, яке ніколи не втрачає актуальності, розповідає портал "Господинька"

Як приготувати закуску з солоних огірків? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 2 солоні огірки;
– 3 варені яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 пучок кропу;
заправка: 
– 3 столові ложки олії;
– 1/2 столової ложки бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка часнику;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку. 

Кілька хвилин – і шедевр вже на столі / Фото "Коліжанка"

Приготування

  1. Огірки нарізаємо кубиком, яйця натираємо, зелень подрібнюємо. Усе змішуємо.
  2. Змішуємо усі інгредієнти для заправки і ще раз все гарно перемішуємо.
  3. Подаємо з улюбленим хлібом, найкраще закуска смакує з грінками. 

Як варити яйця на намазку? 

Секрет ідеальної намазки – у правильно зварених яйцях. Варіант "на круто" чудово спрацює, але можна вчинити інакше, радить Kuchnia

Варіть яйця рівно 7 хвилин – так жовтки будуть твердими, але не "забитими". Вони додадуть намазці ніжності, що зробить її більш смачною. 

Що ще смачного приготувати? 