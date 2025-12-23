Шедевр з лаваша: апетитні святкові рулетики, яким позаздрять навіть ресторани

Якщо хочете справити незабутнє враження, не потрібно витрачати багато грошей і зусиль. Інколи достатньо лише лаваша, щоб подати до столу шедевр.

Вигадати щось нове, цікаве та оригінальне можна навіть зі звичних інгредієнтів. Тому й не дивно, що ці рулетики з лаваша та червоної риби викликають такий фурор, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Не пропустіть Переплюне червону ікру: простий рецепт новорічної намазки, що зникає зі столу миттєво

Як приготувати святкову закуску з лаваша?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 лаваш ;

– червона риба;

– листя салату;

– огірок;

– 2 варених яйця;

– плавлений сир.

Закуска, яка не затримається на столі надовго / Фото Cookpad

Приготування:

Наріжте рибу тонкими смужками. Яйця та огірок натріть на тертці. Лаваш рівномірно змастіть плавленим сиром. З одного краю викладіть смужкою огірок, потім яйця, зверху покладіть листя салату й розподіліть рибу. Акуратно скрутіть лаваш у щільний рулет і наріжте його рівними порційними шматочками.

Як вибрати червону рибу?

Оцініть колір – він повинен бути природним. Ще зверніть уяву на прожилки жиру, якщо їх немає – рибу фарбували, підказує TVP.

Якщо є можливість, то натисніть на рибу пальцем. Чим швидше зникне вмʼятина, тим свіжішою є риба.

Що ще подати до столу?