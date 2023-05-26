Смертельна аварія на блокпосту у Києві: прокуратура готує звернення до ВРП та підозру судді

Уночі 25 травня на блокпосту у Києві сталась смертельна аварія. П'яний суддя Макарівського райсуду на смерть збив 23-річного нацгвардійця.

У прокуратурі повідомили, що винуватця вже затримали. За фактом ДТП вже розпочали досудове розслідування.

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Прокуратура готує підозру судді

Так, за даними слідства, 25 травня 2023 року о 23:55, водій автомобіля Lexus, рухаючись по проспекту Берестейському у Києві, на блокпосту збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області. Найімовірніше, мовиться про голову Макарівського райсуду – Олексія Тандира.

У Києві п'яний суддя на смерть збив нацгвардійця / Фото ДБР

Наразі суддю затримано, прокуратура готує повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Слідчі розпочали розслідування за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (частини 3 статті 286-1 Кримінального Кодексу України).

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25 травня на автодорозі Київ – Харків перекинувся бензовоз. На місці аварії почалася пожежа. Аварія сталася на 63-му кілометрі траси Київ – Харків поблизу села Бзів. Бензовоз з'їхав у кювет, де сталося загоряння 15-кубової ємності з бензином. На місці події загинув водій бензовоза.

Напередодні, 24 травня на трасі Одеса – Рені легковик врізався у фуру, яка стояла на проїжджій частині. За кермом перебував 36-річний чоловік. Разом із ним їхала дружина та теща. На жаль, у результаті ДТП дружина 36-річного керманича легковика загинула на місці. А його самого разом із тещею госпіталізували.

А у Львівській області автомобільна аварія забрала життя жінки та її двох неповнолітніх дочок. Вижити вдалося тільки 15-річному сину.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.