У прокуратурі повідомили, що винуватця вже затримали. За фактом ДТП вже розпочали досудове розслідування.

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Прокуратура готує підозру судді

Так, за даними слідства, 25 травня 2023 року о 23:55, водій автомобіля Lexus, рухаючись по проспекту Берестейському у Києві на блокпосту збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області. Найімовірніше, мовиться про голову Макарівського райсуду – Олексія Тандира.

У Києві п'яний суддя на смерть збив нацгвардійця / Фото ДБР

Наразі суддю затримано, прокуратура готує повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Слідчі розпочали розслідування за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (частини 3 статті 286-1 Кримінального Кодексу України).

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

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