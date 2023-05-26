В прокуратуре сообщили, что виновник уже задержан. По факту ДТП уже начато досудебное расследование.
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Прокуратура готовит подозрение судье
Так, по данным следствия, 25 мая 2023 года в 23:55, водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве, на блокпосте сбил на смерть военнослужащего Нацгвардии.
Установлено, что за рулем автомобиля находился глава одного из районных судов Киевской области. Скорее всего, речь идет о главе Макаровского райсуда – Алексее Тандыре.
В Киеве пьяный судья на смерть сбил нацгвардейца / Фото ДБР
В настоящее время судья задержан, прокуратура готовит сообщение о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.
Следователи начали расследование по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (части 3 статьи 286-1 Уголовного Кодекса Украины).
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