Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В общем, в поезде находился 161 человек, среди них 32 ребенка, есть пострадавшие.

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Что известно о столкновении поездов в Мурманской области

Губернатор Мурманской области сообщил, что три вагона пассажирского двухэтажного поезда "Мурманск – Санкт-Петербург" сошли с рельсов в районе Ковды.

Сообщают, что доступ к личным вещам пассажиров был заблокирован и их эвакуировали в футболках и кофтах, а температура на улице составляет -27 градусов.

По предварительной информации, машиниста грузового поезда не было на месте во время аварии – он ремонтировал разлом. РосСМИ сообщают, что тормоза состава сжало, и поезд покатился назад с горки к пассажирскому поезду.

Также есть информация, что одному из пассажиров в результате аварии отрезало ногу. Сейчас машинисту грузового состава грозит привлечение к ответственности.

По состоянию на 17:16 количество пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области возросло до 14 человек. Известно, что среди них – дети.

В 19:02 появилась информация, что одна из пострадавших умерла в карете скорой.

Последствия аварии в Мурманской области: смотрите видео

Какова причина аварии

По информации росСМИ, причиной столкновения поездов в Мурманской области стала поломка грузового поезда.

Там сообщили, что около 15:00 у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили, и он остался ждать помощи. Впрочем, уже через час у него отказали тормоза и он, предварительно, выехал на другой путь. Вследствие этого произошло столкновение с пассажирским поездом.