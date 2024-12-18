Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Загалом, у поїзді перебувала 161 особа, серед них 32 дитини, є постраждалі.

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Що відомо про зіткнення поїздів у Мурманській області

Губернатор Мурманської області повідомив, що трива вагони пасажирського двоповерхового поїзда "Мурманськ – Санкт-Петербург" зійшли з колій в районі Ковди.

Повідомляють, що доступ до особистих речей пасажирів було заблоковано і їх евакуйовували у футболках та кофтах, а температура на вулиці складає -27 градусів.

За попередньою інформацією, машиніста вантажного поїзда не було на місці під час аварії – він ремонтував розлом. РосЗМІ повідомляють, що гальма складу стиснуло, і поїзд покотився назад із гірки до пасажирського поїзда.

Також є інформація, що одному з пасажирів внаслідок аварії відрізало ногу. Наразі машиністу вантажного складу загрожує притягнення до відповідальності.

Станом на 17:16 кількість постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Мурманській області зросла до 14 осіб. Відомо, що серед них – діти.

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Яка причина аварії

За інформацією росЗМІ, причиною зіткнення поїздів у Мурманській області стала поломка вантажного поїзда.

Там повідомили, що близько 15:00 у нього стався злам струмоприймача. Потяг закріпили і він залишився чекати на допомогу. Втім, вже через годину у нього відмовили гальма і він, попередньо, виїхав на інший шлях. Внаслідок цього відбуло зіткнення з пасажирським потягом.