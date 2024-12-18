Потужну повінь спричинила річка Херота. Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ.

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Повінь затоплює міста і села

Потоки води у Сочі мають таку силу, що зносить машини і дерева на своєму шляху. Підтоплення фіксують поблизу житлових будинків. Вода затопила прилеглі низовинні території на трьох вулицях. У МНС зазначили, що до будинків вода не заходила.

У Сочі 18 грудня вирує сильна повінь / Фото із соцмережі Х

У Сочі повінь підтоплює вулиці / Фото із соцмережі Х

Через стихію у деяких частинах міста почалися проблеми з електрикою. Людям стало важко пересуватися автомобілем через перекриття доріг.

Через повінь заблоковано рух / Відео Astra

На головній вулиці в Адлерському районі на дорогу впало дерево. Повінь дісталася траси "Адлер – Сочі". Також для руху перекрили ділянку траси "Джубга – Сочі". У Кудепсті швидкий потік води зніс припарковані автівки. У той же час в селі Мацеста зійшов зсув і заблокував дорогу.

Через зсув на трасі поблизу Сочі заблоковано дорогу / Відео Astra

Небезпечна негода у Сочі

Жителів попередили, що стихія продовжує вирувати, і найближчим часом із берегів може вийти річка Східний Дагомис.

Крім того, погода неспокійна і на Червоній Поляні та інших гірських районах Сочі. Там розпочався сильний снігопад, через який оголосили штормове попередження.

У гірських районах Сочі почався сильний снігопад / Фото із соцмережі Х

Нагадаємо, останній раз сильна повінь у Росії була у квітні 2024 року. Тоді у місті Орськ стався прорив дамби, вулиці майже повністю затопило водою. Внаслідок цього загинули щонайменше 5 жителів. Однак російська влада приховала точну кількість жертв.