Військовий експерт оцінив потребу ЗСУ в артилерії для локального наступу

США найближчим часом передадуть Україні новий пакет військової допомоги, зокрема певну кількість снарядів. Також в межах ініціативи Чехії наприкінці травня – початку червня ЗСУ отримає велику партію боєприпасів.

Водночас потреби української піхоти у снарядах складають приблизно 300 тисяч на місяць або 10 тисяч на добу. Як розповів 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, саме така кількість боєприпасів дозволить українським захисникам тримати паритет з ворогом.

Важливо Значна частина зброї з першого пакета США для України вже на складах Німеччини і Польщі, – CNN

Цього буде достатньо

Росіяни також використовують 10 тисяч снарядів на добу. Вони виготовляють до 7 тисяч, а ще до 3 тисяч збирають по світу – у Північній Кореї, Ірані, Китаї.

Україні потрібно протиставити ворогу свої 10 тисяч боєприпасів. Тому якщо матимемо 300 тисяч снарядів на місяць, це буде дуже важливо. Тоді вже буде йтись про цифру у 2 мільйони снарядів, і така кількість теоретично є,

– підкреслив військовий експерт.

Президент Чехії Петр Павел озвучував цифру у 800 тисяч снарядів, які може отримати Україна, а також додатково ще 700 тисяч. Також Естонія знайшла 1 мільйон снарядів для РСЗВ "Град".

Якщо ця кількість снарядів буде закуплено та доставлено, цього вже буде достатньо, щоб відстрілювати 10 тисяч снарядів на добу до кінця 2024 року,

– наголосив полковник ЗСУ.

Крім того, ще європейські країни мають виготовити та поставити снаряди, які були обіцяні раніше. Також в Україні виробляються власні боєприпаси. Тому в цілому можна вийти на суму понад 3 мільйонів снарядів.

"Це дуже гарний доробок. Питання в тому, на який термін розрахована ця кількість – тільки на 2024 рік, або ж і 2025-й. Якщо ж матимемо 10 тисяч снарядів на добу, тоді стабілізація фронту буде забезпечена", – зауважив він.

Простіше завдання

Після того як за законопроєкт щодо виділення Україні майже 61 мільярда доларів проголосувала Палата представників та Сенат, відповідний документ має підписати президент США. Джозеф Байден має зробити це 24 квітня, а також виступити зі зверненням до нації.

Також потрібна достатня кількість стволів артилерії, яка ці снаряди буде використовувати. Проте тут завдання трохи простіше: Україна самостійно їх виготовляє. До того ж нам постачають партнери ще радянські зразки 122 та 153 калібру і мінометні – 82 та 120 калібру.

"Їхня загальна кількість може бути достатньою навіть для локальних наступальних чи контрнаступальних дій. Після отримання Україною авіації вони цілком можливі", – сказав Роман Світан.

Постачання снарядів Україні