Военный эксперт оценил потребность ВСУ в снарядах для локального наступления
США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи, в частности определенное количество снарядов. Также в рамках инициативы Чехии в конце мая – начале июня ВСУ получит большую партию боеприпасов.
В то же время потребности пехоты в снарядах составляют примерно 300 тысяч в месяц или 10 тысяч в сутки. Как рассказал 24 Каналу летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, именно такое количество боеприпасов позволит украинским защитникам держать паритет с врагом.
Важно Значительная часть оружия из первого пакета США для Украины уже на складах Германии и Польши, – CNN
Этого будет достаточно
Россияне также используют 10 тысяч снарядов в сутки, а изготавливают до 7 тысяч, а еще до 3 тысяч собирают по миру – в Северной Корее, Иране, Китае.
Украине нужно противопоставить врагу свои 10 тысяч боеприпасов. Поэтому если будем иметь 300 тысяч снарядов в месяц, это будет очень важно. Тогда это уже речь идет о цифре в 2 миллиона снарядов, и такое количество теоретически есть,
– подчеркнул военный эксперт.
Президент Чехии Петр Павел озвучивал цифру в 800 тысяч снарядов, которую может получить Украина, а также дополнительно еще 700 тысяч. Также Эстония нашла 1 миллион снарядов для РСЗО "Град".
Если это количество снарядов будет закуплено и доставлено, этого уже будет достаточно, чтобы отстреливать 10 тысяч снарядов в сутки до конца 2024 года,
– подчеркнул полковник ВСУ.
Кроме того, еще европейские страны должны изготовить и поставить снаряды, которые были обещаны ранее. Также в Украине производятся собственные боеприпасы. Поэтому в целом можно быть выйти на сумму более 3 миллионов снарядов.
"Это очень хороший задел. Вопрос в том, на какой срок рассчитано это количество – только на 2024 год, или же и 2025-й. Если же будем иметь 10 тысяч снарядов в сутки, тогда стабилизация фронта будет обеспечена", – отметил он.
Проще задача
Также нужна достаточное количество стволов – артиллерии, которая эти снаряды будет использовать. Однако здесь задача немного проще: Украина самостоятельно их производит. К тому же нам поставляют партнеры еще советские образцы 122 и 153 калибра, минометные – 82 и 120 калибра.
"Их общее количество может быть достаточным даже для локальных наступательных или контрнаступательных действий. После получения Украиной авиации они вполне возможны", – сказал Роман Свитан.
Поставка снарядов Украине
- Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя пакет военной помощи, который США в ближайшее время передаст Украине, отметил оружие, которое больше всего нужна ВСУ. Прежде всего это средства противовоздушной обороны – ракеты-перехватчики, а также – артиллерия 155 калибра. Он отметил, что она очень нужна на земле, "поскольку россияне продолжают продвигаться вперед".
- Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел способ передать Украине 800 тысяч снарядов. Однако для осуществления этой поставки нужно найти финансы.
- Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что его страна может увеличить количество боеприпасов для Украины до 1,5 миллиона, и они могут поступить в течение 2024 года.
- Кроме того, Эстония вышла с инициативой передать Украине 1 миллион снарядов калибром 155 и 152 миллиметров для РСЗО "Град". Министр обороны страны Ханно Певкур обратился к странам – членам НАТО по финансированию этой инициативы, которая будет стоить 2 миллиона долларов.