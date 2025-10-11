Українські Карпати знову засипало снігом посеред осені. Синоптики кажуть, що така погода на високогір'ї цілком нормальна для цього періоду, однак вона може бути небезпечною для подорожувальників.

Про сніжну погоду в горах 24 Канал повідомляє з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

Який вигляд мають засніжені Карпати?

Справжня зимова казка вирує на горі Піп Іван Чорногірський. У суботу, 11 жовтня, там вдарив мороз, а сніг покрив землю великим шаром.

Працівник Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" Василь Фіцак, який перебуває на горі Піп Іван, показав кадри звідти. Видно, що свіжий сніг випав на високогір'ї та продовжує сипати далі. Фіцак зауважив, що ранок по-справжньому морозний – стовпчик термометра впав до 5 градусів морозу.

Науковець також показав засніжену Чорногору. Вершина вкрита кучугурами, а з неї видно інші засніжені гори.

Засніжені Карпати посеред жовтня: відео Василя Фіцака

У ДСНС зазначили, що на пункті спостереження – горі Піп Ван – 11 жовтня хмарно, вітер дме з західного напрямку силою 11 метрів за секунду.

Погода на горі Піп Іван: відео Василя Фіцака

Любителі походів засніженими горами мають пам'ятати, що така погода не є безпечною. Варто подбати про теплий одяг та обережно пересуватися схилами.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що сніг у жовтні – можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Це відбувається через активізацію фронтальної діяльності та прихід холодного арктичного повітря.

Як часто в горах сніжить у жовтні?