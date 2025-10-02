У четвер, 1 жовтня, жителі Київщини заявили про перший сніг. Відповідні відео опублікували у мережі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів. Крім цього, про небезпеку розповіли в ГУ ДСНС на Івано-Франківщині.

Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ

Де в Україні вже помітили сніг?

У середу, 1 жовтня, телеграм-канали Київської області повідомили про перший сніг у регіоні. Відповідні відео поширили мережею.

На Київщині випав сніг: дивіться відео свідків

У Київській області сніжило: дивіться відео

Крім цього, про заморозки попередили в Івано-Франківській області. У регіоні оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Вночі та вранці 2,3 жовтня сильні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів,

– кажуть рятувальники.

Карпати засипало снігом: дивіться відео Василя Фіцака

Фахівець наукового центру "Обсерваторія" розповів про сніг на горі Попіван. Температура повітря там сягнула -5 градусів, вітер північно-східний 6 – 8 метрів за секунду, у поривах 12.

Також 1 жовтня снігом засипало гірськолижні курорти Буковель та Драгобрат.

Де сніжило раніше?