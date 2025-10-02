Укр Рус
24 Канал Новости Украины Первый снег заметили на Киевщине, ранее засыпало Карпаты, – СМИ
2 октября, 01:46
2

Первый снег заметили на Киевщине, ранее засыпало Карпаты, – СМИ

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • На Киевщине 1 октября выпал первый снег, о чем свидетельствуют видео в телеграмм-каналах.
  • В Карпатах, в частности на горе Попиван, температура опустилась до -5 градусов, а горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат засыпало снегом.

В четверг, 1 октября, жители Киевской области заявили о первом снеге. Соответствующие видео опубликовали в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ряд местных телеграмм-каналов. Кроме этого, об опасности рассказали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Где в Украине уже заметили снег?

В среду, 1 октября, телеграмм-каналы Киевской области сообщили о первом снеге в регионе. Соответствующие видео распространили по сети.

На Киевщине выпал снег: смотрите видео свидетелей

 

В Киевской области снежило: смотрите видео

 

Кроме этого, о заморозках предупредили в Ивано-Франковской области. В регионе объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Ночью и утром 2,3 октября сильные заморозки в воздухе 0 – 5 градусов,
– говорят спасатели.

Карпаты засыпало снегом: смотрите видео Василия Фицака

 

Специалист научного центра "Обсерватория" рассказал о снеге на горе Попиван. Температура воздуха там достигла -5 градусов, ветер северо-восточный 6 – 8 метров в секунду, в порывах 12.

Также 1 октября снегом засыпало горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат.

Где снежило раньше?

  • Напомним, что на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег 29 сентября, а температура воздуха опустилась до -3 градусов по Цельсию.

  • Синоптики прогнозировали мокрый снег с температурой от -2 до +6 градусов по Цельсию.

  • Также Карпаты засыпало снегом 30 сентября. Известно, что на Украину надвигается антициклон "Petralilly", что принесет солнечную, но морозную погоду с заморозками до -3 градусов.