В четверг, 1 октября, жители Киевской области заявили о первом снеге. Соответствующие видео опубликовали в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ряд местных телеграмм-каналов. Кроме этого, об опасности рассказали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Где в Украине уже заметили снег?

В среду, 1 октября, телеграмм-каналы Киевской области сообщили о первом снеге в регионе. Соответствующие видео распространили по сети.

На Киевщине выпал снег: смотрите видео свидетелей

В Киевской области снежило: смотрите видео

Кроме этого, о заморозках предупредили в Ивано-Франковской области. В регионе объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Ночью и утром 2,3 октября сильные заморозки в воздухе 0 – 5 градусов,

– говорят спасатели.

Карпаты засыпало снегом: смотрите видео Василия Фицака

Специалист научного центра "Обсерватория" рассказал о снеге на горе Попиван. Температура воздуха там достигла -5 градусов, ветер северо-восточный 6 – 8 метров в секунду, в порывах 12.

Также 1 октября снегом засыпало горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат.

Где снежило раньше?