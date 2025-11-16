Чи випаде сніг в Україні невдовзі
- В Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та незначного дощу протягом 18 листопада.
- Також попереджають про можливі сильні пориви вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду.
В Україні протягом найближчих кількох днів подекуди очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Вони супроводжуватимуться незначним дощем. Але сильного снігу поки не прогнозують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Чи буде сніг найближчим часом?
Синоптики повідомляли, що 16 листопада у нічні години на північному сході пройдуть незначні дощі та мокрий сніг. Згідно з прогнозом, вже 17 та 18 листопада по Україні очікуються лише невеликі та помірні дощі.
Але вже у вівторок мокрий сніг повернеться. Так, 18 листопада подібні опади прогнозують для західних областей. Утім, зазначимо, що наразі про сильний сніг або сталий покрив не йдеться, таких опадів поки не очікують.
Зауважимо також, що протягом 17 листопада у західних регіонах та впродовж 18 листопада по Україні, за даними фахівців, очікуються сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Чи випаде сильний сніг у листопаді?
Метеорологиня Вазіра Мартазінова раніше повідомляла, що перший серйозний сніг в Україні варто очікувати вже наприкінці осені. Відповідні опади можуть накрити територію країни в останні дні листопада.
Синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що після першої декади листопада можливі й зимові процеси. Але цей місяць є перехідним, тому температура повітря може бути й високою, а можливі й морози.
До слова, раніше метеорологиня Наталія Голеня попереджала, що погода може змінитися після 15 листопада, і що наприкінці тижня можливе зниження температури та опади у вигляді мокрого снігу.