Повномасштабна війна суттєво вплинула на життя українців. Деякі цінності наших людей змінилися.

Про це 24 Каналу розповіла професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, зауваживши, що в умовах повномасштабної війни надзвичайно важко проводити серйозні дослідження. Наразі немає детальної інформації про генеральну сукупність населення; вік; стать тощо.

До теми Один з найгірших показників у світі: скільки українців вважають себе щасливими

Як війна змінила українців?

За словами професорки, зараз є багато питань щодо репрезентативності різних опитувань. Часто вони проводяться телефонами. Не всі люди мають бажання та час це робити.

Попри це, є кілька спостережень щодо того, як змінилися українці під час війни. Насамперед люди стали уважнішими один до одного. Це можна побачити навіть під час повітряної тривоги у тому ж метро. Люди діляться не лише їжею та водою, але й ліками тощо.

Люди стали більше думати про поточні потреби. Довгострокових планів на майбутнє ніхто зараз не будує. Хто ж знає, що буде через 10 років. Дай Боже зрозуміти, що буде через рік. Також люди перестали хизуватися статками. Круті ресторани вже не так заповнені. Ми поступово стаємо більш європейськими. До повномасштабної війни у нас була серйозна азійська поведінкова складова,

– зазначила Лібанова.

Скільки людей виїхало з України