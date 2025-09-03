Про це 24 Каналу розповіла професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, зауваживши, що в умовах повномасштабної війни надзвичайно важко проводити серйозні дослідження. Наразі немає детальної інформації про генеральну сукупність населення; вік; стать тощо.

Як війна змінила українців?

За словами професорки, зараз є багато питань щодо репрезентативності різних опитувань. Часто вони проводяться телефонами. Не всі люди мають бажання та час це робити.

Попри це, є кілька спостережень щодо того, як змінилися українці під час війни. Насамперед люди стали уважнішими один до одного. Це можна побачити навіть під час повітряної тривоги у тому ж метро. Люди діляться не лише їжею та водою, але й ліками тощо.

Люди стали більше думати про поточні потреби. Довгострокових планів на майбутнє ніхто зараз не будує. Хто ж знає, що буде через 10 років. Дай Боже зрозуміти, що буде через рік. Також люди перестали хизуватися статками. Круті ресторани вже не так заповнені. Ми поступово стаємо більш європейськими. До повномасштабної війни у нас була серйозна азійська поведінкова складова,

– зазначила Лібанова.

