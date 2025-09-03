Об этом 24 Каналу рассказала профессор и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, отметив, что в условиях полномасштабной войны чрезвычайно трудно проводить серьезные исследования. Пока нет подробной информации о генеральной совокупности населения; возраст; пол и т.д.

Как война изменила украинцев?

По словам профессора, сейчас есть много вопросов относительно репрезентативности различных опросов. Часто они проводятся по телефонам. Не все люди имеют желание и время это делать.

Несмотря на это, есть несколько наблюдений относительно того, как изменились украинцы во время войны. Прежде всего люди стали внимательнее друг к другу. Это можно увидеть даже во время воздушной тревоги в том же метро. Люди делятся не только едой и водой, но и лекарствами и т.д.

Люди стали больше думать о текущих потребностях. Долгосрочных планов на будущее никто сейчас не строит. Кто же знает, что будет через 10 лет. Дай Бог понять, что будет через год. Также люди перестали щеголять состоянием. Крутые рестораны уже не так заполнены. Мы постепенно становимся более европейскими. До полномасштабной войны у нас была серьезная азиатская поведенческая составляющая,

– отметила Либанова.

