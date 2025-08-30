Ще у 2022 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Через 3 роки, у червні 2025-го, Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії.

Міжнародний юрист, науковий працівник Кельнського університету Гліб Богуш зауважив в ефірі 24 Каналу, що дорогоцінний час був втрачений. Попри це, рішення про новий спецтрибунал є успіхом української дипломатії.

Які обмеження має спецтрибунал?

На жаль, цей успіх є дуже обмеженим, бо він кардинально не змінить ситуацію. Потрібен механізм, щоб судити росіян, білорусів та всіх, хто був причетний до агресії проти України. На жаль, підтримки для такого рішення поки нема.

Навіть зараз, коли є угода, ратифікований договір – ситуація не змінилася. Великого інтересу, ентузіазму я поки не бачу. Крім цього, трибунал має дуже багато обмежень,

– сказав Гліб Богуш.

Варто розуміти, що агресія – це злочин лідера держави, який вирішує на когось напасти. Але цей трибунал чомусь не може заочно висувати обвинувачення Путіну. Європа фактично дає імунітет російському диктатору.

"Трибунал залежатиме від української влади, зокрема від Генерального прокурора. Він не зможе сам ініціювати певні розслідування, а повинен погоджуватися або ні з тим, що передає прокуратура. Такого у Міжнародних судах ніколи не було", – підкреслив Гліб Богуш.

Через це виникають певні загрози, бо МКС має мати певну автономію. Також варто зауважити, що правосуддя та миру не буде, поки ситуація всередині Росії не зміниться.

Трибунал для Росії: що відомо