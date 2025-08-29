Спецпредставника Трампа Віткоффа запросили до України
- Андрій Єрмак запросив спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа відвідати Україну для прямих перемовин.
- Стів Віткофф зустрічався з Путіним вже кілька разів у Росії та брав участь в американській делегації на Алясці.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з спеціальним представником Дональда Трампа з питнь Близького Сходу Стівом Віткоффом. Переговори стали ще одним кроком до дипломатії.
Андрій Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу Президента.
Що відомо про розмову Єрмака та Віткоффа?
Під час розмови в Нью-Йорку зі спецпосланником президента США Стівеном Віткоффом Андрій Єрмак заявив, що Україна відкрита до прямих перемовин, зокрема й на рівні лідерів. Таким чином Київ демонструє свою готовність заврешити війну якомога скоріше.
Глава Офісу Президента запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом. Представник Дональда Трампа жодного разу не відвідав нашу країну за час перебування на посаді.
Єрмак також розповів Віткоффу про атаку на Київ, яка сталася 28 серпня та про те, що Росія знову вбила цивільних людей.
Андрій Єрмак разом провів цю зустріч із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею. Українська сторона, за словами глави Офісу, прагне підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні.
Візити до Росії: скільки поїздок здійснив Віткофф до Путіна?
- За нинішній рік Стів Віткофф особисто зустрічався з Путіним принаймні чотири рази в Росії, а також був присутній на саміті на Алясці у складі делегації.
- Так 11 лютого 2025 Віткофф зустрічався з Путіним у Москві. Тоді пройшли переговори представника Дональда Трампа з російським керівництвом та обмін ув’язненого Марка Фогеля на росіянина Олександра Вінниіка.
- Неформальна зустріч Стіва Віткоффа та Володимира Путіна відбулася 21 – 22 березня також у Москві.
- У квітні пройшли наступні переговори російського президента та спецпосланника Трампа.
- Тривала консультація Віткоффа та Путіна відбувалися 6 серпня, а 15 серпня представник американського лідера прибув до Анкориджа на саміт президентів.