Спікера Джонсона хочуть звільнити: чому це може нашкодити Україні

Через суттєву затримку з розглядом законопроєкту про допомогу Україні, США та Тайваню, спікера Конгресу Майка Джонсона можуть звільнити. Членкиня Республіканської партії вже зареєструвала відповідну резолюцію.

Для України це може стати розв'язанням проблеми з наданням допомоги. Однак політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу пояснив, що звільнення Джонсона може мати й зворотний ефект.

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Нова проблема чи вирішення старої

Палата Представників США знову пішла на канікули до 9 квітня. Однак перед цим у Конгресі встигли зареєструвати резолюцію про звільнення Майка Джонсона з посади спікера. Її мають розглянути впродовж двох днів після того, як політики повернуться з канікул.

Цікаво, що ініціаторкою цього рішення стала республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Є два припущення: це може бути як частиною вирішення, так частиною проблеми. У такий тиск створять додатковий тиск на Джонсона, щоби він таки поставив на голосування законопроєкт про підтримку України, Тайваню та Ізраїлю. Разом з тим може бути і зворотний варіант,

– зауважив Олег Саакян.

Річ у тім, що трампістська частина республіканців, розуміє, що ситуація доходить до критичної точки кипіння – збір підписів за відставку Джонсона на фінішній прямій. На сьогодні немає підготовленої людини, за яку можуть проголосувати конгресмени. Якраз через те може розвинутися "параліч" роботи Конгресу.

"Зняття спікера може паралізувати на певний час Конгрес. Пам'ятаємо, що коли призначали самого Джонсона, процес був дуже довгим та складним. Тому зняття Джонсона може не розморозити прийняття бюджету для України, а навпаки затягнути його до часу, поки не призначать нового спікера", – пояснив політолог.

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