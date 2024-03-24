Спикера Джонсона хотят уволить: почему это может навредить поможет Украине
Из-за существенной задержки с рассмотрением законопроекта о помощи Украине, США и Тайваню, спикера Конгресса Майка Джонсона могут уволить. Член Республиканской партии уже зарегистрировала соответствующую резолюцию.
Для Украины это может стать решением проблемы с предоставлением помощи. Однако политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что увольнение Джонсона может иметь и обратный эффект.
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Новая проблема или решение старой
Палата Представителей США снова ушла на каникулы до 9 апреля. Однако перед этим в Конгрессе успели зарегистрировать резолюцию об увольнении Майка Джонсона с должности спикера. Ее должны рассмотреть в течение двух дней после того, как политики вернутся с каникул.
Интересно, что инициатором этого решения стала республиканка Марджори Тейлор Грин.
Есть два предположения: это может быть как частью решения, так частью проблемы. В такое давление создадут дополнительное давление на Джонсона, чтобы он таки поставил на голосование законопроект о поддержке Украины, Тайваня и Израиля. Вместе с тем может быть и обратный вариант,
– отметил Олег Саакян.
Дело в том, что трампистская часть республиканцев, понимает, что ситуация доходит до критической точки кипения – сбор подписей за отставку Джонсона на финишной прямой. На сегодня нет подготовленного человека, за которого могут проголосовать конгрессмены. Как раз из-за этого может развиться "паралич" работы Конгресса.
"Снятие спикера может парализовать на время Конгресс. Помним, что когда назначали самого Джонсона, процесс был очень долгим и сложным. Поэтому снятие Джонсона может не разморозить принятие бюджета для Украины, а наоборот затянуть его до времени, пока не назначат нового спикера", – объяснил политолог.
Помощь США для Украины: что известно
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на днях сообщил, что к рассмотрению помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Конгрессмены активно обсуждают формат поддержки. В частности, сейчас говорится о разделении оборонной и гуманитарной помощи Украине, предоставление помощи в кредит и использование REPO Act – законопроекта о конфискации российских активов и передачу этих средств нашему государству.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 20 марта прибыл в Киев. Во время брифинга с Андреем Ермаком он заявил, что Джо Байден "ежедневно борется" за помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов. Салливан убежден, что решение все же смогут принять.
- Добавим, что во время встречи с Салливаном, глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что уже вскоре Украина и США могут подписать соглашение по безопасности. Оно, по его словам, будет "историческим".