Спикера Джонсона хотят уволить: почему это может навредить поможет Украине

Из-за существенной задержки с рассмотрением законопроекта о помощи Украине, США и Тайваню, спикера Конгресса Майка Джонсона могут уволить. Член Республиканской партии уже зарегистрировала соответствующую резолюцию.

Для Украины это может стать решением проблемы с предоставлением помощи. Однако политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что увольнение Джонсона может иметь и обратный эффект.

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Новая проблема или решение старой

Палата Представителей США снова ушла на каникулы до 9 апреля. Однако перед этим в Конгрессе успели зарегистрировать резолюцию об увольнении Майка Джонсона с должности спикера. Ее должны рассмотреть в течение двух дней после того, как политики вернутся с каникул.

Интересно, что инициатором этого решения стала республиканка Марджори Тейлор Грин.

Есть два предположения: это может быть как частью решения, так частью проблемы. В такое давление создадут дополнительное давление на Джонсона, чтобы он таки поставил на голосование законопроект о поддержке Украины, Тайваня и Израиля. Вместе с тем может быть и обратный вариант,

– отметил Олег Саакян.

Дело в том, что трампистская часть республиканцев, понимает, что ситуация доходит до критической точки кипения – сбор подписей за отставку Джонсона на финишной прямой. На сегодня нет подготовленного человека, за которого могут проголосовать конгрессмены. Как раз из-за этого может развиться "паралич" работы Конгресса.

"Снятие спикера может парализовать на время Конгресс. Помним, что когда назначали самого Джонсона, процесс был очень долгим и сложным. Поэтому снятие Джонсона может не разморозить принятие бюджета для Украины, а наоборот затянуть его до времени, пока не назначат нового спикера", – объяснил политолог.

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