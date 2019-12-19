Путина на пресс-конференции спросили о допинге и дисквалификации России: он снова солгал

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию. Не смогли во время нее избежать вопроса о дисквалификации России из-за махинаций с допингом.

К слову: Пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Путина спросили его мнение о дисквалификации России на четыре года. При этом россиян отлучили от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Еще после встречи нормандской четверки Путин прокомментировал это решение WADA о дисквалификации. Уже тогда он назвал его противоречащим Олимпийской хартии.

Эти же слова он заявил и во время конференции 19 декабря.

"Что касается решения WADA, то я считаю, что оно не только несправедливое, но и не соответствует здравому смыслу и праву. Потому что решения, связанные с допингом, были приняты в отношении наших спортсменов на прошлой Олимпиаде – они выступали под нейтральным флагом. Теперь за то же самое еще раз. Так ни в одной правовой системе мира ничего подобного не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет", – заявил Путин.

Президент страны-агрессора убежден, что дисквалификацию должны отбывать спортсмены, которых поймали на допинге. Однако он не заметил того, что решение WADA касалось не так спортсменов, как самой страны. Россию наказали за то, что в этой стране вносились изменения в допинг-тесты, чтобы скрыть положительные тесты. Поэтому наказывали не спортсменов-допингистов, а именно систему, которая позволяла скрывать их нарушения.

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые – еще дети. Какое они к допингу имеют отношение? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока, почти никто, в женском фигурном катании. Ну вот, их можно "зачистить" и со льда убрать. Можно таким образом? Возможно. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю что нет,

– убежден Путин.

Здесь тоже президент России несколько врет (или лукавит). Допинг в России поставлен на конвейер с детского возраста. Как подтверждение – 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, что для стабильных выступлений следует употреблять допинг. Или 19-летняя фигуристка Александра Кошевая, которая была дисквалифицирована на два года в 2019 году за допинг. Это еще до расследования WADA.

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Также во время пресс-конференции Путин еще раз повторил тезис, что "решение WADA противоречит олимпийской хартии".

"Не может команда вступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Но если со стороны WADA к нашему комитету претензий нет, значит, сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым", – заявил Путин.

Вот только подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне Россия пока не решилась.