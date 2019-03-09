"Ворскла" и "Десна" сыграли вничью: видео

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Ворскла – Десна: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Ворскла – Десна видео голов

Полтавская "Ворскла" и черниговская "Десна" не смогли выявить сильнейшего в рамках 21 тура чемпионата Украины. Поединок в Полтаве завершился без голов.

Ворскла – Десна 0:0

Удаление: Кане, 83, Чижов, 90+3 (Ворскла)

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"Ворскла" и "Десна" являются прямыми конкурентами за попадание в топ-6. До матча команды имели по 27 очков, однако по дополнительным показателям именно полтавчане закрывали главную шестерку. Таким образом этот матч с турнирной точки зрения был наиболее принципиальным.

На старте матча активнее были гости. "Десне" удалось быстро выйти в атаку и завершить ее ударом Волкова, однако вратарь "Ворсклы" выручил партнеров. За несколько минут сначала Филиппов из пределов штрафной пробил точно в Сергийчука, а затем Богданов подобрал мяч и ударил низом. Шуст снова был на месте. На 22 минуте едва не завершился голом штрафной в исполнении "Десны". Богданов со стандарта пробил точно по центру и Шуст отбил перед собой. На подбор первым был Фаворов, но капитан "Десны" не сумел переиграть опытного вратаря "Ворсклы".

"Ворскла" едва ли не первый опасный момент имела аж на 35 минуте. Коломоец эффектно развернулся перед штрафной "Десны" и мощно пробил по воротам Литовки. Голкипер отразил мяч, который подхватил Ребенок и с близкого расстояния поразил защитника "северян". Первый тайм завершился ничейным счетом 0:0.

Ворскла – Десна – видео лучших моментов первого тайма

Во втором тайме зрителей ждала более плотная игра. Футболисты больше вели физическую борьбу, чем играли в футбол. Поэтому обе команды почти не создали опасность у ворот друг друга. Ближе к концу матча команды обменялись опасными ударами. Сначала "ворскляне" едва не воспользовались ошибкой Литовки, который не сумел зафиксировать мяч после сильного удара. А потом Фаворов замыкал навес в штрафную головой, но пробил выше ворот.

На 83 минуте "Ворскла" остались в меньшинстве. Команду подвел Кане, который получил две желтые карточки, которые быстро стали красной. В конце концов, команды так и не смогли забить хотя бы гол.

После этого матча команды остались на своих местах в турнирной таблице. Однако уже в ближайшее время их может опередить "Львов", если победит "Зарю".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Десна ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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