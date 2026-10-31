Известно, почему Кейн и Мбаппе оказались вне топ-5 в голосовании за "Золотой мяч" от Украины

Украинский представитель не включил лауреата премии в свой топ-10. Об этом Игорь Линник рассказал сайту Tribuna.com.

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Как Линник объяснил свой выбор

По словам журналиста, общий выбор победителя его удивил, поскольку большие трофеи в 2026 году обошли стороной английского нападающего.

С одной стороны, необычно, что в год чемпионата мира выбрали Гарри Кейна, который является чемпионом Германии, но чьи команды в Лиге чемпионов и на ЧМ-2026 победить не смогли. С другой – было большое количество кандидатов, которые могли бы претендовать на победу– отметил Линник.

Украинский представитель не включил Кейна в топ-10 в голосовании, а второго в общем списке Килиана Мбаппе он поместил за пределами первой пятерки.

У меня в этом году в десятке не было Мбаппе. Ямал у меня тоже не очень высоко – на седьмом месте. Это соответствует критериям, которые я использовал, делая свой окончательный выбор. Я пока еще не видел, как кто голосовал, но будет очень интересно посмотреть– отметил журналист.

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Добавим, что в этом году каждый из трех лидеров рейтинга мог впервые в карьере получить "Золотой мяч". Среди победителей прошлых лет самое высокое место занял Родри, который стал четвертым.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Гарри Кейн стал первым за 45 лет футболистом Баварии, которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

В прошлом сезоне на клубном уровне Кейн сыграл 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал 7 голевых передач.

После церемонии к нему обратился Андрей Шевченко, которому поручили важную миссию на "Золотом мяче"