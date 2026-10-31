Відомо, чому Кейн та Мбаппе опинилися поза топ-5 у голосуванні за "Золотий м’яч" від України

Український представник не поставив переможця премії до свого топ-10. Про власний вибір Ігор Лінник розповів для сайту Tribuna.com.

Adv

Як Лінник пояснив свій вибір

За словами журналіста, загальний вибір переможця його здивував, оскільки великі трофеї у 2026-му пройшли повз англійського форварда.

З одного боку, незвично, що у рік чемпіонату світу обрали Гаррі Кейна, який чемпіон Німеччини, але команди якого в Лізі чемпіонів та на ЧС-2026 перемогти не змогли. З іншого – була велика кількість кандидатів, які могли претендувати на перемогу– зазначив Лінник.

Український представник не вніс Кейна до топ-10 у голосуванні, а другого у загальному списку Кіліана Мбаппе він поставив поза першої п’ятіркою.

У мене цього року в десятці не було Мбаппе. Ямал у мене теж не дуже високо – на сьомому місці. Це відповідно до вимог, які я використовував, підходячи до свого остаточного вибору. Я поки ще не бачив, як хто голосував, але буде дуже цікаво подивитися– відзначив журналіст.

Реклама

Додамо, що цьогоріч кожен з трьох лідерів рейтингу міг вперше у кар’єрі отримати "Золотий м’яч". З-поміж переможців минулих років найвище місце посів Родрі, який став четвертим.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Гаррі Кейн став першим за 45 років футболістом Баварії, якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

У минулому сезоні на клубному рівні Кейн відіграв 51 матч, у яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

Після церемонії до нього звернувся Андрій Шевченко, якому довірили важливу місію на "Золотому м'ячі"