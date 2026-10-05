Сборные Украины и Венгрии выступают в дивизионе В в группе 2. Утром в день матча Андреа Мальдера объявил заявку из 23 футболистов, которые могут выйти на поле в этом матче, сообщает УАФ.

Кто вошел в заявку

Следует отметить, что обо всех проблемах сборной Украины было известно как минимум за день до матча против Венгрии. Поэтому никаких сюрпризов в заявке нет. В нее вошли 23 футболиста, у которых нет дисквалификаций и проблем со здоровьем.

Вне списка, как и ожидалось, остались Виталий Миколенко и Георгий Судаков. Защитник Эвертона – еще раньше, а полузащитник Бенфики непосредственно перед матчем с Венгрией уже вернулся в расположение своего клуба. Судаков, в частности, получил травму именно в предыдущем матче сборной с Северной Ирландией.

Николай Матвиенко и Даниил Сикан пропускают встречу с венграми из-за дисквалификаций. У обоих превышен лимит желтых карточек. Стоит отметить, что они играли в первом матче против Венгрии на выезде. Сикан даже отличился победным голом в том противостоянии.

А вот накануне к списку травмированных присоединились Николай Шапаренко, Александр Зубков и Богдан Михайличенко. О том, что у них есть определенные проблемы со здоровьем, Андреа Мальдера рассказал еще на предматчевой пресс-конференции. В итоге футболисты не успели полностью вылечить свои травмы.



Заявка сборной Украины на матч с Венгрией / УАФ

Напомним, что после победы над венграми в первом туре сборная Украины сыграла вничью со сборной Грузии на выезде. В том матче Андреа Мальдера произвел 10 замен в стартовом составе по сравнению с 1-м туром.

А в пятницу, 2 октября, сборная Украины неожиданно уступила Северной Ирландии со счетом 0:3. Это поражение стало самым крупным в истории "сине-желтых" в официальных домашних матчах.