Збірні України й Угорщини виступають у дивізіоні В в групі 2. Уранці в день матчу Андреа Мальдера оголосив заявку з 23 футболістів, які можуть зіграти в цьому поєдинку, повідомляє УАФ.

Хто ввійшов у заявку

Слід зазначити, що про всі проблеми збірної України було відомо як мінімум за день до матчу проти Угорщини. Тож, ніяких сюрпризів у заявці немає. До неї ввійшли 23 футболісти, які не мають дискваліфікацій і проблем зі здоров'ям.

Поза списком очікувано лишились Віталій Миколенко та Георгій Судаков. Захисник Евертона ще раніше, а півзахисник Бенфіки безпосередньо перед матчем із Угорщиною вже повернулись у розташування клубів. Судаков, зокрема, травмувався саме в попередній грі збірної з Північною Ірландією.

Микола Матвієнко та Данило Сікан пропускають зустріч із угорцями через дискваліфікації. В обох перебір жовтих карток. Слід зазначити, що вони грали в першому матчі проти Угорщини на виїзді. Сікан навіть відзначився переможним голом у тому протистоянні.

А ось напередодні до списку травмованих додались Микола Шапаренко, Олександр Зубков і Богдан Михайличенко. Про те, що в них є певні проблеми зі здоров'ям, Андреа Мальдера розповів ще на передматчевій пресконференції. У підсумку залікувати свої ушкодження повністю футболісти не встигли.



Заявка збірної України на матч із Угорщиною / УАФ

Нагадаємо, що після перемоги над угорцями в першому турі збірна України зіграла внічию зі збірною Грузії на виїзді. У тому поєдинку Андреа Мальдера зробив 10 замін у стартовому складі, порівняно з 1 туром.

А в п'ятницю, 2 жовтня, збірна України неочікувано поступилась Північній Ірландії з рахунком 0:3. Ця поразка стала найбільшою в історії "синьо-жовтих" в офіційних домашніх матчах.