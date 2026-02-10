Корупційний скандал Міндіча: одному з фігурантів заблокували заставу

Фінансовий моніторинг заблокував кошти, які планували внести як заставу за одного з фігурантів справи Міндіча. Після розголосу ситуації контроль за підозрілими фінансовими операціями посилився.

Робота фінмоніторингу покращилась, але її потрібно ще вдосконалювати. Про це сказав Семен Кривонос, Директор Національного антикорупційного бюро України, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

Що відомо про заблоковані гроші?

Фінансовий моніторинг заблокував суму грошей, яку планували внести як заставу за одного з підозрюваних у справі Міндіча. Наразі цей фігурант перебуває під вартою.

За словами Кривоноса, після публічного розголосу ситуації контроль за фінансовими операціями суттєво посилився.

– заявив він.

Водночас у НАБУ наголосили, що система фінансового контролю потребує подальшого посилення.

У чому підозрюють Тимура Міндіча?