Корупційний скандал Міндіча: одному з фігурантів заблокували заставу
- Фінансовий моніторинг заблокував кошти для застави за фігуранта справи Міндіча, який перебуває під вартою.
- Після розголосу контроль за підозрілими фінансовими операціями посилився, але система потребує подальшого вдосконалення.
Фінансовий моніторинг заблокував кошти, які планували внести як заставу за одного з фігурантів справи Міндіча. Після розголосу ситуації контроль за підозрілими фінансовими операціями посилився.
Робота фінмоніторингу покращилась, але її потрібно ще вдосконалювати. Про це сказав Семен Кривонос, Директор Національного антикорупційного бюро України, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".
Що відомо про заблоковані гроші?
Фінансовий моніторинг заблокував суму грошей, яку планували внести як заставу за одного з підозрюваних у справі Міндіча. Наразі цей фігурант перебуває під вартою.
За словами Кривоноса, після публічного розголосу ситуації контроль за фінансовими операціями суттєво посилився.
Після розголосу ситуації ситуація з фінансовим моніторингом значно покращилась. Було заблоковано суму, яка передбачалася як застава за одного із підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Фінмоніторинг заблокував ці кошти,
– заявив він.
Водночас у НАБУ наголосили, що система фінансового контролю потребує подальшого посилення.
У чому підозрюють Тимура Міндіча?
Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. До злочинної організації були залучені високопосадовці. Зокрема, правоохоронці повідомили про обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, ексміністра енергетики та міністра юстицій Германа Галущенка та на підприємстві "Енергоатом".
Вже 22 листопада Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в міжнародний розшук. Фігуранти справи володіють значними активами, які перевищують їхні офіційні доходи. Зокрема, сім'я Міндічів має у власності значну кількість нерухомості в Києві, а інші фігуранти купували дорогі активи, часто через пов'язаних осіб або компанії.
Згодом стало відомо, що Тимуру Міндічу заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України. Він вважається лідером злочинної групи, що керувала корупційними схемами в енергетиці, і його справу можна передати до Інтерполу для затримання при перетині кордону.