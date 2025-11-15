На віп-таксі у напрямку Польщі: ЗМІ розкрили нові деталі виїзду Міндіча з України
- Тимур Міндіч виїхав з України на автомобілі Mercedes-Benz S-350 за кілька годин до обшуків.
- Бізнесмен скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс".
Фігурант масштабного корпуційного скандалу Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками. Виявилося, що бізнесмен перетнув кордон законно, що підтвердили у ДПСУ.
Бізнесмен мав усі документи, які дозволяють перетинати кордону під час дії воєнного стану. Окрім, того прикордонники не отримували жодних вказівок від правоохоронців для обмеження виїзду цьому громадянину. Як встановили журналісти, о 2:09 10 листопада Тимур Міндіч виїхав з України. Вранці того ж дня у нього пройшли обшуки, передає 24 Канал із посиланням на "Схеми".
Як Міндіч виїхав з України?
Щоб втекти з України, Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс". Він перетнув кордон у напрямку Польщі на автомобілі Mercedes-Benz S-350.
ЗМІ з'ясували, що автівка належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії "ТаймЛюкс". Чоловік володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень – це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.
Довідка: Фірма "ТаймЛюкс" зареєстрована у Львові у травні 2025 року. У компанії немає у власності нерухомості чи транспорту, лише ліцензія на внутрішні та міжнародні пасажирські перевезення. З її соцмереж видно, що послуги надавали ще до офіційної реєстрації – ймовірно, через ФОП Максима Вовка.
Іншим співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як "начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба".
У коментарі "Схемам" Максим Вовк пояснив, що компанія не перевіряє документи пасажирів, адже це роблять державні органи на кордоні. На уточнення, чи знайомий він із Міндічем, чоловік відповів заперечно. Його бізнес-партнер Ельдар Асадулаєв сказав, що вперше про це чує, після чого завершив розмову.
До слова, нардеп Ярослав Железняк впевнений, що Тимур Міндіч разом із своїм спільником – Олександром Цукерманом – перебувають в Тель-Авіві та обидва є громадянами Ізраїлю.
Що відомо про справу Міндіча?
- 10 листопада НАБУ оголосило про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетиці.
- Слідство встановило, що група впливових осіб створила систему "відкатів" на контрактах "Енергоатома". Серед них був і Міндіч.
- Також правоохоронці стверджують, що бізнесмену вдавалося провертати оборудки завдяки особистим зв'язкам із колишніми міністром енергетики Галущенком та міністром оборони Рустемом Умєровим. В обмін на їх сприяння співвласник "Кварталу 95" обіцяв заступництво перед Зеленським.