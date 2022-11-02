Що важливо знати про молоко і чому треба забути "совкові" міфи про натуральність

Завдяки чому молоко було й залишається найпопулярнішим продуктом у світі? Що впливає на його якість? Чи хороший знак, коли продукт швидко скисає? Як обробляють молоко на заводах, перш ніж воно потрапить на полиці магазинів? Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Високі санітарні умови та правильний терморежим

І досі існує стереотип, що в Радянському Союзі все молоко було натуральним і високоякісним, бо скисало вже на третій день. Насправді ферм за "совєтів" було багато, але практично в половині з них худоба хворіла на туберкульоз або лейкоз. Проте заводи все одно приймали молоко на переробку. А знаєте чому? Бо радянських людей треба було чимось годувати, бажано поживно та ще й за копійки.

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Чому ж молоко так швидко скисало? Тому що була порушена стерильність: ручне доїння, нестерилізована посудина – відра, бочки, молоковози без термоізоляції, відкритий контакт на виробництві з людиною та багато інших порушень.

Фермерські господарства, з якими працює "Молокія", дотримуються єдиних стандартів якості молока: безконтактне доїння, високий рівень санітарії щодо будь-яких ємностей для перевезення продукту.

Окрім санітарних умов, існує ще один важливий аспект – умови зберігання. Щоб молоко не втратило свою натуральну якість та парну свіжість, його миттєво охолоджують до 4 градусів за Цельсієм за спеціальною технологією.

Доставляється продукт термоізоляційними молоковозами: завдяки їм влітку молоко не нагрівається вище 4 – 6 градусів за Цельсієм, а взимку не охолоджується нижче 0 градусів за Цельсієм. Кожен аспект має значення.

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Від чого залежить якість молока

Які чинники впливають на якість молока? Це не тільки здоров'я худоби, пора року, раціон, стадія лактації корів або їхня порода. Мабуть, дехто здивується, але дбайливе ставлення до корови також впливає на продукт, навіть суха й чиста підстилка, на якій худоба лежить, має значення.

Отже, дуже важливо співпрацювати з найкращими фермерськими господарствами, які знають свою справу й дають якісне молоко.

У нас наразі є 50 ферм-партнерів. Вони всі дуже різні: в деяких – до 4 тисяч корів, в інших – до 30, якісь розташовані за 30 кілометрів від Тернопільщини, найвіддаленіші – за 450 кілометрів, у Черкаській області.

Як виглядає "молочна кухня"

В будь-якому, навіть найчистішому, молоці через дві години надою починають з'являтися шкідливі бактерії – ось чому молоко проходить термічну обробку: пастеризацію або ультрапастеризацію.

На заводі сировина оцінюється за показниками якості та безпечності, швидко фільтрується та охолоджується. Після цього подається на складне перероблення, очищується від небажаних бактерій та спор на спеціальній центрифузі, сепараторі-бактофузі. Ступінь очищення після цього становить 94 – 96 відсотків.

Далі молоко потрапляє до пастеризатора, після термічного оброблення його миттєво охолоджують до температури 4 градуси за Цельсієм і направляють на фасування.

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Зберегти те, що дано природою

Найголовніше для такого продукту, як молоко, – холодна логістика та дбайливе зберігання в холодильниках на полицях магазинів.

Для справжньої натуральної продукції, в тому числі й молока, температурні режими й умови зберігання відіграють найважливішу роль. Тому не можна тримати молочку поза холодильником, переливати у нечистий посуд, залишати у холодильнику відкритим біля м'яса або риби тощо.

Вітаміни A, D, B12, рибофлавін, ніацин, кальцій, калій, білок і багато інших важливих речовин роблять молоко унікальним продуктом, корисним та поживним. Ми не вигадуємо нове молоко, не додаємо в нього вітаміни та інші чарівні речовини, а лише зберігаємо найцінніше, що дає природа, з максимальною безпекою без втручання людського фактора.

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