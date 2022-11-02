Что важно знать о молоке и почему нужно забыть "совковые" мифы о натуральности

Благодаря чему молоко было и остается самым популярным продуктом в мире? Что влияет на его качество? Хороший ли знак, когда продукт быстро прокисает? Как обрабатывают молоко на заводах, прежде чем оно попадет на полки магазинов? Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Высокие санитарные условия и правильный терморежим

До сих пор существует стереотип, что в Советском Союзе все молоко было натуральным и высококачественным, потому что прокисало уже на третий день. На самом деле ферм при "советах" было много, но практически в половине из них скот болел туберкулезом или лейкозом. Однако заводы все равно принимали молоко на переработку. А знаете почему? Потому что советских людей нужно было чем-то кормить, желательно питательно, да еще и за копейки.

Рекомендуем Табаки возомнил себя Шерханом – и промахнулся: почему ржавая ядерка не сделает из банды империю

Почему же молоко так быстро прокисало? Потому что была нарушена стерильность: ручное доение, нестерилизированная посудина – ведра, бочки, молоковозы без термоизоляции, открытый контакт на производстве с человеком и многие другие нарушения.

Фермерские хозяйства, с которыми работает "Молокия", придерживаются единых стандартов качества молока: бесконтактная дойка, высокий уровень санитарии в отношении любых емкостей для перевозки продукта.

Кроме санитарных условий существует еще один важный аспект – условия хранения. Чтобы молоко не потеряло свое натуральное качество и парную свежесть, его мгновенно охлаждают до 4 градусов по Цельсию по специальной технологии.

Доставляется продукт термоизоляционными молоковозами: благодаря им летом молоко не нагревается выше 4 – 6 градусов по Цельсию, а зимой не охлаждается ниже 0 градусов по Цельсию. Каждый аспект имеет значение.

Актуальное Упущенные козыри Молдовы, или Какой секрет Полишинеля раскрыла Санду

От чего зависит качество молока

Какие факторы влияют на качество молока? Это не только здоровье скота, время года, рацион, стадия лактации коров или их порода. Наверное, некоторые удивятся, но бережное отношение к корове также влияет на продукт, даже сухая и чистая подстилка, на которой скот лежит, имеет значение.

Следовательно, очень важно сотрудничать с лучшими фермерскими хозяйствами, знающими свое дело и дающими качественное молоко.

У нас есть 50 ферм-партнеров. Они все очень разные: у некоторых – до 4 тысяч коров, у других – до 30, какие-то расположены в 30 километрах от Тернопольщины, самые отдаленные – в 450 километрах, в Черкасской области.

Как выглядит "молочная кухня"

В любом, даже самом чистом, молоке через два часа надоя начинают появляться вредные бактерии – вот почему молоко проходит термическую обработку: пастеризацию или ультрапастеризацию.

На заводе сырье оценивается по показателям качества и безопасности, быстро фильтруется и охлаждается. После этого подается на сложную переработку, очищается от нежелательных бактерий и спор на специальной центрифуге, бактофуге. Степень очищения после этого составляет 94 – 96 процентов.

Далее молоко попадает в пастеризатор, после термической обработки его мгновенно охлаждают до температуры 4 градуса по Цельсию и направляют на фасовку.

Стоит прочесть Как украинцам не стать жертвами невидимого оружия врага

Сохранить то, что дано природой

Самое главное для такого продукта, как молоко, – холодная логистика и бережное хранение в холодильниках на полках магазинов.

Для настоящей натуральной продукции, в том числе молока, температурные режимы и условия хранения играют важнейшую роль. Поэтому нельзя держать молочку вне холодильника, переливать в нечистую посуду, оставлять в холодильнике открытым возле мяса или рыбы.

Витамины A, D, B12, рибофлавин, ниацин, кальций, калий, белок и многие другие важные вещества делают молоко уникальным продуктом, полезным и питательным. Мы не придумываем новое молоко, не добавляем в него витамины и другие волшебные вещества, а только храним самое ценное, что дает природа, с максимальной безопасностью без вмешательства человеческого фактора.

Интересно – действительно ли полезно молоко: смотрите видео