Вона реалізується у межах останнього пакету підтримки, виділеного ЄС Україні в липні 2022 року. Так, фермери зможуть вже цієї осені розпочати посівну, закупити корми, відремонтувати техніку тощо. У відомстві наголошують, що процес відбору кандидатів та отримання виплат відбуватиметься прозоро, швидко та безпечно.

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Хто може розраховувати на допомогу

Безповоротну грошову допомогу від Європейського Союзу можуть отримати фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції. Мовиться про аграріїв, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів.

Зауважте! Виробники мають бути зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, через який відбуватиметься подання заявок та розподіл коштів.

Яку суму можна отримати

Розмір фінансової допомоги для малих фермерів становить:

3 100 гривень на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більше 372 тисяч гривень);

5 300 гривень на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більше 530 тисяч гривень).

Як наголосили у відділі співробітництва Представництва ЄС, внаслідок загарбницької війни росії проти України наші аграрії втратили значну частину посівів озимих. Тому екстрена підтримка малих агровиробників є вкрай важливою.

Дрібні сільгоспвиробники, які є основним джерелом продовольчої безпеки країни та основними виробниками продукції для внутрішнього споживання, постраждали найбільше,

– зауважив Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні.

За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, наразі працюють над розширенням програм підтримки в Державному аграрному реєстрі. "Закликаю всіх сільгоспвиробників реєструватися в системі та слідкувати за оновленнями", – додав він.

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