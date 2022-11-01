Спроба вгамувати Путіна, – Фейгін про те, що США нібито хочуть, щоб ЄС ввів санкції проти Китаю

Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомив, що Сполучені Штати закликають Європейський Союз запровадити санкції проти Китаю, подібних до тих експортних обмежень, що вже діють щодо Росії.

Хоча офіційний Вашингтон загалом відкидає наявність таких планів, це може бути спробою США натиснути на кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Про це на стрімі 24 каналу розповів Марк Фейгін – російський правозахисник.

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Так, він вважає, що це може бути спробою Сполучених Штатів Америки виторгувати кращу позицію для перемовин з Китаєм щодо всіх питань. Зокрема, щодо співпраці з Вашингтоном та колективним Заходом з питань України, а також використати це задля тиску на Москву.

Я думаю, що Захід вирішив остаточно використати Китай, щоб натиснути на Росію. Інші способи не допомагають. А васальна залежність Москви від Пекіна – це найкращий привід, щоб вгамувати Путіна та його режим,

– вважає Фейгін.

Зокрема, це могло б подіяти і на ядерні погрози Кремля, додав правозахисник. Тому він переконаний, що "для Китаю зараз життєво важливо домовитися з Вашингтоном".

Повний стрім з Фейгіним: дивіться відео

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