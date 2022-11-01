Попытка унять Путина, – Фейгин о том, что США якобы хотят, чтобы ЕС ввел санкции против Китая

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Соединенные Штаты призывают Европейский Союз ввести санкции против Китая, подобные экспортным ограничениям, которые уже действуют в отношении России.

Хотя официальный Вашингтон вообще отрицает наличие таких планов, это может быть попыткой США надавить на кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом на 24 канале рассказал Марк Фейгин – российский правозащитник.

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Так, он считает, что это может быть попыткой Соединенных Штатов Америки выторговать лучшую позицию для переговоров с Китаем по всем вопросам. В частности, о сотрудничестве с Вашингтоном и коллективным Западом по вопросам Украины, а также использовать это для давления на Москву.

Я думаю, что Запад решил окончательно использовать Китай, чтобы надавить Россию. Остальные способы не помогают. А вассальная зависимость Москвы от Пекина – это лучший повод, чтобы унять Путина и его режим,

– считает Фейгин.

В частности, это могло бы возыметь и ядерные угрозы Кремля, добавил правозащитник. Поэтому он уверен, что "для Китая сейчас жизненно важно договориться с Вашингтоном".

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