Пішло не за планом росіян: як на діях окупантів позначилось голосування за допомогу від США

Україна очікує на швидке надходження допомоги від США, за яку проголосували 20 квітня. Тоді Збройні Сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою, а ситуація суттєво зміниться.

Після голосування у Палаті представників, документ направлять у Сенат і на підпис Джо Байдену. Як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, варто очікувати, що після підписання закону, логістика в Україну почне працювати дуже швидко.

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Вже незабаром почнуться перші постачання

Раніше ми отримували по два пакети допомоги щомісяця. Ймовірно, цього разу США не відійдуть від такого стандарту. За словами військового оглядача, перші постачання усього необхідного ми побачимо вже до кінця квітня.

У травні все запрацює в тому самому режимі, в якому допомога була до жовтня 2023 року, тобто два об'ємні пакети щомісяця. До того ж зараз ми говоримо про допомогу, яка фінансово більша, ніж у 2022 та 2023 роках,

– зауважив Коваленко.

Україна з жовтня перебувала в ситуації обмеженого постачання від США, а потім взагалі без нього. Впродовж пів року Збройні Сили тримали оборону під постійним наступом російських окупантів у ситуації критичного дефіциту.

"У нас був критичний дефіцит всього, не тільки боєприпасів, артилерії, а й техніки, середньої, легко та важкоброньованої, танків, засобів протиповітряної оборони. Ці пів року ми вистояли дуже стійко, територіальні втрати є мінімальними, якщо порівнювати з тим, якими вони могли б бути", – розповів Коваленко.

Як розподілять допомогу

Варто розуміти, що її можуть використати упродовж двох етапів. Перший – це стабілізація лінії боєзіткнення, підсилення оборони. Адже доки ми не стабілізуємо фронт, не відіб'ємо чергову хвилю російського наступу, то про щось більше говорити не можемо.

Другий етап – це системні контратаки. Упродовж цього етапу треба сформувати резерви, штатно укомплектувати підрозділи, які ми використаємо для контрнаступальних дій.

Чи посилять росіяни свій наступ

Поки допомога від США ще не надійшла, окупанти справді намагатимуться масштабувати свої дії. Вже багато говорилося про те, що Владімір Путін після "виборів" спробує посилити наступ. Для цього навіть мали почати більш інтенсивну мобілізацію.

"Але 20 квітня все пішло не за планом росіян. Відбулося ухвалення рішення про допомогу Україні", – підкреслив Олександр Коваленко.

До України надійде допомога від США