Пошло не по плану россиян: как на действиях оккупантов сказалось голосование за помощь от США

Украина ожидает скорого поступления помощи от США, за которую проголосовали 20 апреля. Тогда Вооруженные Силы смогут перехватить инициативу на поле боя, а ситуация существенно изменится.

После голосования в Палате представителей, документ направят в Сенат и на подпись Джо Байдену. Как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, стоит ожидать, что после подписания закона, логистика в Украину начнет работать очень быстро.

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Уже вскоре начнутся первые поставки

Ранее мы получали по два пакета помощи ежемесячно. Вероятно, этот раз США не отойдут от такого стандарта. По словам военного обозревателя, первые поставки всего необходимого мы увидим уже к концу апреля.

В мае все заработает в том же режиме, в котором помощь была до октября 2023 года, то есть два объемных пакета ежемесячно. К тому же сейчас мы говорим о помощи, которая финансово больше, чем в 2022 и 2023 годах,

– отметил Коваленко.

Украина с октября находилась в ситуации ограниченных поставок от США, а потом вообще без них. В течение полугода Вооруженные Силы держали оборону под постоянным наступлением российских оккупантов в ситуации критического дефицита.

"У нас был критический дефицит всего, не только боеприпасов, артиллерии, но и техники, средней, легко и тяжелобронированной, танков, средств противовоздушной обороны. Эти полгода мы выстояли очень стойко, территориальные потери являются минимальными, если сравнивать с тем, какими они могли бы быть", – рассказал Коваленко.

Как распределят помощь

Стоит понимать, что ее могут использовать в течение двух этапов. Первый – это стабилизация линии боестолкновения, усиление обороны. Ведь пока мы не стабилизируем фронт, не отобьем очередную волну российского наступления, то о чем-то большем говорить не можем.

Второй этап – это системные контратаки. В течение этого этапа надо сформировать резервы, штатно укомплектовать подразделения, которые мы используем для контрнаступательных действий.

Усилят ли россияне свое наступление

Пока помощь от США еще не поступила, оккупанты действительно будут пытаться масштабировать свои действия. Уже много говорилось о том, что Владимир Путин после "выборов" попытается усилить наступление. Для этого даже должны были начать более интенсивную мобилизацию.

"Но 20 апреля все пошло не по плану россиян. Состоялось принятие решения о помощи Украине", – подчеркнул Александр Коваленко.

В Украину поступит помощь от США