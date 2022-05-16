У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція

Україна має шанси пройти полегшену процедуру вступу до НАТО. Про це заявила тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квінс.

Вона зазначила, що наша держава може стати членом Альянсу без надання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Цю процедуру вже вдалося обійти Швеції та Фінляндії.

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ПДЧ – не обов'язкова частина вступу в НАТО

Крістіна Квінс підкреслила, що ПДЧ ніколи не був юридичною вимогою для тих держав, які хочуть вступити в НАТО.

Отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою,

– підкреслила Квінс.

Повірена США в Україні пояснила для чого ПДЧ. З її слів, це той механізм, який дозволяє переконатися, що країна-претендент має можливість вступити в НАТО. Якщо ж вона відповідає вимогам, то План дій щодо членства державі просто не потрібен.

країна, яка вже відповідає більшій частині вимог, і не повинна отримувати ПДЧ.

Нагадаємо, що і Швеція, і Фінляндія офіційно подадуть заявки на вступ до НАТО 17 травня.

В Естонії стартують навчання НАТО

Тим часом в Естонії стартують військові навчання НАТО. Вони отримали назву "Їжак 2022", а братимуть у них участь 15 тисяч військовослужбовців з усього світу. Цьогорічні навчання, які вважаються одними з найбільших за останній 31 рік, акцентуватимуть на регіональній співпраці.

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